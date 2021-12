https://mundo.sputniknews.com/20211203/dimite-el-ministro-libanes-que-provoco-crisis-en-relaciones-con-los-paises-del-golfo-1118963302.html

Dimite el ministro libanés que provocó crisis en relaciones con los países del Golfo

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Información del Líbano, George Kordahi, cuyas declaraciones provocaron una crisis entre Beirut y los países del Golfo Pérsico... 03.12.2021, Sputnik Mundo

Kordahi anunció el 2 de diciembre su intención de dimitir, durante una rueda de prensa transmitida por canales de televisión libaneses. "Decidí abandonar mi puesto en el Gobierno del Líbano", dijo, subrayando que lo hace en aras del bienestar del país, y expresó la esperanza de que se logre superar la crisis que surgió entre Beirut y los países del Golfo.A finales de octubre pasado, las autoridades de Arabia Saudí llamaron a consultas a su embajador en Beirut y dieron 48 horas al libanés para abandonar el reino. Tras Riad, retiraron a sus embajadores Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, los últimos dos además pidieron a sus ciudadanos salir del Líbano.Todo eso sucedió después de que George Kordahi, entonces conocido periodista y presentador de shows de televisión, declaró en una entrevista con Al Jazeera que la guerra en Yemen no tenía sentido, que las acciones de la coalición árabe con Arabia Saudí a la cabeza eran una agresión, mientras las operaciones de los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Ala tenían el carácter de defensa.El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, pidió con anterioridad a Kordahi "tomar la decisión necesaria en interés del país", a lo que el ministro entonces dijo que no planeaba dimitir.El presidente del país, Michel Aoun, declaró en varias ocasiones que esas manifestaciones se hicieron antes de ser designado Kordahi al puesto de ministro y no reflejan la posición oficial de Beirut.

golfo pérsico

líbano

