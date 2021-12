https://mundo.sputniknews.com/20211203/dile-adios-a-los-huevos-5-alimentos-para-sustituirlo-en-las-recetas-1118956259.html

Dile adiós a los huevos: 5 alimentos para sustituirlos en las recetas

Dile adiós a los huevos: 5 alimentos para sustituirlos en las recetas

El huevo es uno de los ingredientes básicos para muchas de las recetas más populares. Sin embargo, su consumo podría ser problemático para muchas personas... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T05:05+0000

2021-12-03T05:05+0000

2021-12-03T05:15+0000

estilo de vida

huevos

vegetarianismo

🥚 alimentación

veganismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118956465_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fbd9aa235715cdfb765838120381a599.jpg

Si estás en este grupo de personas o simplemente no te gusta su sabor, no te preocupes. Sputnik te trae una lista de alimentos que pueden sustituir perfectamente al huevo, ya que aportan ese toque de humedad y esponjosidad por las que es tan apreciado.Banano/Plátano/CámburUna de las frutas más fáciles de conseguir en cualquier país, no es solo apreciada por su nivel de potasio. También puede sustituir al huevo en muchas recetas, especialmente en aquellas dulces como panqueques, galletas y tortas sencillas.Sin embargo, no es capaz de aportar la esponjosidad, por lo que debe ser acompañado por un ingrediente con leudante. Para agregarlo en una receta es muy fácil, solo debes hacer un puré.Los expertos recomiendan usar 60 gramos de fruta machacada por cada huevo. Además de su conocido dulzor, aporta beneficios nutricionales gracias a que contiene potasio, calcio, magnesio, hierro, sodio y fósforo.ManzanaEsta es otra fruta fácil de conseguir y con un sabor muy particular que puede sustituir al huevo. Al igual que el plátano, debe agregarse a la receta en forma de puré, por lo que es recomendable cocinarla primero y quitarle la piel.Una ventaja importante que tiene con respecto al banano, es que se puede utilizar en recetas tanto dulces como saladas. No obstante, los postres quedan mucho mejor que los platos salados, ya que se aprovecha su sabor natural.En cualquier caso, aporta humedad, ayuda a espesar y condensar el resto de los ingredientes.LinazaNo solo cuando se está en plan de pérdida de peso la linaza puede ser una gran aliada, también lo es a la hora de sustituir al huevo. Esta semilla que se obtiene del lino es conocida por tener una textura gelatinosa, bastante similar a la del huevo cuando es molida y ligeramente cocinada con agua caliente.Tras dejar reposar esta mezcla por cinco minutos, te sorprenderá la similitud que tiene con la clara de huevo. Además, su sabor es el más neutro de los sustitutos mencionados hasta ahora, por lo que quedará genial para recetas dulces y saladas.Tu cuerpo te lo agradecerá, ya que aporta fibra, ácidos grasos, magnesio y vitamina B, así como minerales esenciales como hierro, potasio, calcio y sodio.ChíaEsta semilla, que ha ganado gran popularidad en los últimos años debido a su contenido de omega-3, también es capaz de sustituir al huevo en recetas saladas y dulces. Esto se debe a que, al agregarle agua, estas semillas nativas de México y Guatemala se hidratan y forman una especie de gel.La similitud de la textura con los huevos crudos es impresionante.Aquafaba¡No te asustes! No es un ingrediente exótico que solo podrás conseguir en tiendas especializadas. En realidad se trata del agua en la que se cocinan algunos tipos de legumbres.La más usada a la hora de sustituir el huevo es la que se realiza con garbanzo que debe dejarse remojando durante varias horas. Luego, se cocinan a fuego lento en una olla sin ningún condimento.El truco está en utilizar precisamente el agua en donde se remojó y cocinó la legumbre, luego de dejarla reposar y enfriar.Al batir esta agua, verás cómo es posible llevarla incluso a punto de nieve, por lo que este sustituto es ideal para usarlo en repostería avanzada.

https://mundo.sputniknews.com/20211008/es-falso-que-el-huevo-haga-dano-por-exceso-de-colesterol-1116918743.html

https://mundo.sputniknews.com/20211008/cinco-consejos-para-comer-el-huevo-de-manera-segura-1116915880.html

https://mundo.sputniknews.com/20210909/el-gran-beneficio-de-comer-huevos-duros-segun-la-ciencia-1115881166.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

huevos, vegetarianismo, 🥚 alimentación, veganismo