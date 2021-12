https://mundo.sputniknews.com/20211203/desplazamientos-de-tierra-y-una-presa-mal-ubicada-pesadilla-al-sur-de-granada-1118926762.html

Desplazamientos de tierra y una presa mal ubicada: pesadilla al sur de Granada

La investigación se vale de la observación y análisis mediante satélites y teledetección de los movimientos de masa terrestre en el entorno de una presa que se terminó en 2004 y que, desde entonces, está quitando el sueño a muchos. El equipo de investigadores explica a Sputnik que no pretende alimentar ningún alarmismo gratuito. La investigación es parte del proyecto europeo RISKCOAST.El Instituto Andaluz de Geofísica, de Ciencias de la Tierra o el Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, entre otras instituciones, detectan el deslizamiento de tres masas de tierra: el deslizamiento Lorenzo-1, el del Viaducto de Rules y el más preocupante, El Arrecife.Los documentos a los que ha tenido acceso Sputnik revelan que la aceleración del deslizamiento de tierra aumenta cuando hay menos masa de agua en el embalse. Y en estos momentos, Granada y el sur de España padecen una de las más severas sequías en años. El desplazamiento de la colina hacia la presa se ha acelerado cuando ha habido periodos sin lluvias, en diferentes fases de 2015, 2016 y 2017.Las peores implicaciones del deslizamiento de tierra no son otras que un potencial colapso de El Arrecife en el embalse, lo que tendría consecuencias fatales. El análisis prevé un desplazamiento de hasta 14,7 millones de m3 de tierra —imagina un aluvión de más de 4.000 piscinas olímpicas— que, según el análisis, se desliza unos 26 cm al año, mientras que el movimiento del entorno es de solo dos cm/año.¿Un escenario apocalíptico?El estudio evita el alarmismo, pero las consecuencias del deslizamiento y el imprevisible comportamiento de una masa de tierra ante movimientos sísmicos o la aparición de lluvias torrenciales son sobradamente inquietantes. Si toda la masa de tierra acaba en el agua repentinamente, es inevitable pensar en una gran ola que supere la contención de la presa y en una enorme masa de agua fluyendo río abajo… o incluso en un colapso de la lámina de hormigón de la presa de Rules.Con 2.890 habitantes, Vélez de Benaudalla es el núcleo poblacional que mira con recelo a la presa a solo cuatro kilómetros. "Estamos muy cerca, lo único que nos salva es la altura del núcleo urbano, si hubiera un colapso sería difícil que el agua nos afecte, debería producirse una quiebra de la presa. En cualquier caso, sí afectaría a las fincas de los alrededores. No queremos ni pensarlo", detalla a Sputnik el regidor, que denuncia la ausencia de su localidad en los planes de emergencia. "Nunca nadie se ha sentado con nosotros, teniendo en cuenta que somos los primeros afectados, espero que este estudio traiga algo más de coordinación".Las perspectivas para los vecinos de Vélez y de la Costa Tropical que se extiende río abajo no son halagüeñas. Si la tierra cae al embalse provocaría la temida gran ola, y a la vez, implicaría menos capacidad de embalse. Y todo esto, en una región sedienta tras un otoño que no ha hecho más que agravar la actual sequía."Una presa mal ubicada e inútil""La carretera nacional que discurre en las laderas afectadas por el movimiento siempre ha sufrido los movimientos de tierra", advierte Gutiérrez. De hecho, el embalse puede ser avistado desde la autovía que conecta la capital granadina con la costa, la A–44, que precisamente evitó las pendientes movedizas de la carretera nacional con un recorrido alternativo que obligó a la construcción de un viaducto de 585 metros.Inaugurada en 2009 la A–44, pasó a ser con 14 millones de euros por kilómetro la autovía de más costosa construcción en el país. A pesar de ello, la confluencia de la autovía con la presa ha seguido provocando problemas y ha tenido que someterse a costosísimas reformas solo cuatro años después de su inauguración. Pero, "a pesar de estos precedentes, no se han publicado estudios sobre los movimientos del suelo hasta 2016", advierte el estudio del embalse de Rules. Los autores reconocen en su documento las limitaciones de su análisis y la necesidad de desarrollar estudios más exhaustivos sobre el terreno.Desde la Junta de Andalucía nos explican que la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Granada ya ha iniciado trabajos técnicos y se ha encargado un estudio alternativo a un experto geólogo. La Junta espera contar con resultados concluyentes a finales de mes, "será cuando la Junta de Andalucía tome medidas si fuese necesario, mientras tanto es conveniente ser prudentes para no generar una alarma innecesaria en la población", advierten fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a Sputnik."No solo está en una ubicación mala, sino que además es inútil", lamenta José Luis Ruiz, presidente de la Asociación Verde—Seco—Jato, un colectivo de vecinos y agricultores que llevan años pidiendo reformas. La presa, además de los riesgos que implica su emplazamiento tiene otro aspecto polémico: no sirve para nada más que para recreo."Se dice que tenemos la piscina más grande de Europa, pero nosotros somos agricultores, lo que necesitamos es agua de riego, no para hacer windsurf", nos cuenta José Luis Ruiz, evidenciando una realidad sonrojante: la presa se construyó, pero no se ejecutaron las canalizaciones que llevan el agua almacenada a las regiones agrícolas de la Costa Tropical.La actual sequía y la utilización de agua bombeada de los acuíferos implica además el riesgo de que los pozos de agua queden inutilizados por la alta salinidad del agua. "Hemos pedido medidas urgentes para inyectar el agua de la presa en nuestros acuíferos, no nos dicen nada. Solo que si el agua se saliniza nos cerrarán los pozos y me pregunto: ¿de qué viviremos entonces?".Mientras los pequeños ganaderos como José Luis Ruiz dejan de explotar hectáreas de aguacate —que exige más regadío— a pesar de ser su mejor producto, río arriba, en las más de 300 hectáreas que ocupa el agua embalsada de los ríos Izbor y Guadalfeo, solo sirven para las práctica de deportes acuáticos y, de paso, para quitar el sueño a granadinos que rezan por no protagonizar un nuevo desastre nacional.

