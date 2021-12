https://mundo.sputniknews.com/20211203/cinco-peliculas-para-conocer-a-jean-luc-godard-un-revolucionario-del-cine-frances-1118987999.html

Cinco películas para conocer a Jean-Luc Godard, un revolucionario del cine francés

Director, guionista, teórico del cine, escritor, poeta, editor, el francés Jean-Luc Godard nació el 3 de diciembre de 1930. Uno de los fundadores de la llamada... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T22:02+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

parís

yugoslavia

cine

sarajevo

brigitte bardot

anna karina

cine independiente

Vanguardista, irónico, provocador, surreal, irreverente, antisistémico, el autor no sólo ha evolucionado la historia mundial del cine sino que siempre se ha atrevido a enriquecer su propio lenguaje artístico con la incorporación de diferentes temas, técnicas y recursos.Te presentamos un recorrido rápido por cinco títulos de su amplísima filmografía para que te acerques a este cineasta.Sin aliento (1960)El primer largometraje de Godard da cuenta de su vocación de ruptura. Filmada con cámaras en mano, aprovechando la luz natural y situaciones espontáneas en las calles de París, tampoco fue escrita en un guion formal, sino guiada mediante un argumento central y la improvisación de sus protagonistas.Una historia de amor entre el crimen que muestra la ternura de una pareja joven y el nerviosismo de la vida urbana.El desprecio (1963)Protagonizada por la diva cinematográfica Brigitte Bardot, con la aparición de uno de los padres mundiales del cine, Fritz Lang, esta película es una reflexión sobre las oscuridades del enamoramiento y una canción de amor al cine mismo, donde un productor estadounidense trata de guiar la estética de un proyecto en Cinecittà, los míticos estudios italianos donde Federico Fellini desarrolló buena parte de su obra.Pierrot el loco (1965)Uno de los momentos cumbre de su carrera, protagonizada por Anna Karina y Jean-Paul Belmondo, esta obra es una canción a los afectos cambiantes, la huida de la sociedad utilitaria, el elogio del crimen como una desobediencia y una perspectiva desesperanzada sobre las posibilidades reales de la liberación.Un clásico cargado de color, espontaneidad, irreverencia y, no obstante, también reflexiones hondas sobre la posibilidad de conectar realmente con los demás.Yo te saludo, Sarajevo (1993)En el marco de la guerra civil de Yugoslavia, que acabaría por desintegrar el legado de Josip Brotz Tito y fragmentar el país en distintas naciones aún hoy diferenciadas, Godard entrega una canción de amor y respaldo político a Sarajevo, la capital de Bosnia que sufrió un sitio durante la guerra donde se cometieron abusos militares, además de exterminios de odio contra las comunidades árabes yugoslavas.Basada en imágenes de militares ejerciendo un uso desmedido de la fuerza contra población civil en Sarajevo, este cortometraje es una reflexión sobre la importancia del arte y la creatividad en un mundo donde se imponen el abuso y la arbitrariedad, con lo que Godard da cuenta de que sus intereses nunca fueron sólo artísticos, sino también políticos y filosóficos.El libro de imágenes (2018)En su permanente oficio de cambios y riesgos, Godard no ha dejado de experimentar a lo largo de una carrera de seis décadas de creación cinematográfica, además de que siempre enriqueció sus películas con ideas poéticas y filosóficas, no sólo acotándose a la trama.En su etapa más reciente, ha explorado el ensayo visual donde concentra imágenes que documentan la realidad, fotografías que son ilustraciones delirantes y voces en off que reflexionan sobre las posibilidades de la comunicación cinematográfica.Es el caso de El libro de imágenes, uno de sus últimos estrenos donde especula en torno a la guerra, la violencia, la historia del cine y otros temas.

2021

