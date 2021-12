https://mundo.sputniknews.com/20211202/egipto-presenta-dos-nuevos-drones-de-fabricacion-nacional-1118892877.html

Egipto presenta dos nuevos drones de fabricación nacional

Egipto presenta dos nuevos drones de fabricación nacional

Egipto presentó dos nuevos drones de fabricación nacional en la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad EDEX 2021. Los aparatos poseen una autonomía de... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T02:17+0000

2021-12-02T02:17+0000

2021-12-02T02:22+0000

defensa

egipto

🛡️ industria militar

drones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118892850_0:89:3165:1869_1920x0_80_0_0_d8cf6341737fd22d700a1f874971b103.jpg

El primero fue nombrado Nut, en honor a la diosa egipcia del cielo. Es una coproducción de la Organización Árabe para la Industrialización y el Colegio Técnico Militar del país.Tiene un máximo de carga útil por misión de 50 kilos y una autonomía de 10 horas. Además, tiene la capacidad de realizar misiones de reconocimiento táctico de día y de noche. El propio presidente egipcio, Abdelfatá Sisi, inspeccionó el Nut en la ceremonia de apertura de la EDEX 2021.El segundo vehículo aéreo no tripulado (UAV), el EJune-30 SW, fue fabricado por el Complejo Industrial de Ingeniería Robótica en cooperación con el Ministerio de Producción Militar de Egipto.Entre sus características resaltan su capacidad de despegue y aterrizaje automática. Además, tiene 8,9 metros de largo, una envergadura de 12 metros, un peso máximo al despegue de 1.400 kilos y su velocidad máxima es de 260 km/h. El EJune-30 SW dispone además de una autonomía de 24 horas y alcanza una altitud operativa máxima de 7.000 metros."El EJune-30 luce exactamente igual al vehículo aéreo no tripulado emiratí Yabhon United 40. Es muy probable que esta sea la versión egipcia del dron después de la transferencia de tecnología de los Emiratos Árabes Unidos a Egipto", considera el director de la unidad de estudios militares en el Foro Árabe para el Análisis de Políticas Iraníes, Mohamed Kenany, citado por Defense News.El Yabhon United 40 es producido por Adcom Systems para la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos. Es un vehículo aéreo no tripulado capaz de alcanzar una altitud media y de realizar operaciones de vuelo autónomas de larga duración.En la EDEX 2021 ha sido presentado además el dron Thebes-30. Sin embargo, el sistema aún está en desarrollo por lo que no se ha mostrado una versión física del aparato. El proyecto está siendo diseñado para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.La Exposición Internacional de Defensa y Seguridad EDEX 2021 abrió sus puertas el 29 de noviembre y culminará el 2 diciembre. Cuenta con pabellones para varios países, incluidos Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur. Este año albergará a unos 400 expositores. La feria estaba programada para el 2020, pero se pospuso debido a la pandemia.

https://mundo.sputniknews.com/20211125/rusia-lanzara-a-los-mercados-de-armas-drones-pesados-de-ataque-y-drones-kamikaze-1118641507.html

https://mundo.sputniknews.com/20211030/la-india-muestra-su-primer-dron-furtivo-en-forma-de-ala-volante--video-fotos--1117720408.html

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

egipto, 🛡️ industria militar, drones