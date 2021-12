https://mundo.sputniknews.com/20211201/cual-fue-el-acuerdo-con-el-cual-la-youtuber-mexicana-yosstop-salio-de-prision-1118855089.html

¿Cuál fue el acuerdo con el cual la 'youtuber' mexicana YosStop salió de prisión?

Cerca de las 22 hrs. (hora local) de este 30 de noviembre, la influencer dejó la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde enfrentaba el proceso por presuntamente haber compartido y almacenado material íntimo de Suárez, cuando ella era menor de edad.A su salida, Hoffman no quiso dar declaraciones a la prensa, aunque no guardó su emoción por regresar a casa y se dijo feliz por la resolución.Llega a acuerdo con la víctimaDe acuerdo con el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados, representante legal de Ainara Suárez, confirmó que la liberación de YosStop se dio por un acuerdo que fue negociado por petición de su cliente para que la acusada pueda seguir el proceso penal en su contra en libertad.Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la suspensión condicional del proceso se autorizó por un periodo de tres años debido a que se reclasificó el delito de pornografía infantil por el de discriminación.En una tarjeta informativa, la fiscalía capitalina precisó que entre las condiciones que se establecieron para la liberación está el "otorgamiento de diversos bienes materiales", un pago de una cantidad económica no especificada, una disculpa pública a la víctima y "no expresarse de forma denigrante insultante y humillante hacia cualquier persona".Además, YosStop "deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas, así como donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas".En entrevista para Radio Fórmula, el abogado de la youtuber, Ricardo Cajal, explicó que prácticamente "el proceso penal está terminado", pues, a menos que no cumpla con el acuerdo, su cliente no volverá a prisión.El caso YosStopEl 30 de junio de 2021 la youtuber fue detenida por acusaciones de pornografía infantil tras almacenar y describir públicamente el video de un ataque sexual en contra de Ainara Suárez.El material fue referido en un video titulado llamado Patética generación en el que ella misma no sólo aseguraba tener una copia del video de la agresión, sino que criticó a Suárez por "permitir" el ataque sexual.En total, son cinco las personas acusadas por el ataque sexual perpetrado en 2018, de las cuales sólo dos han sido detenidas, Axel N, detenido en julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba volar a Miami, y Carlos N, detenido en septiembre en la colonia Narvarte.En el caso de Carlos N el pasado 8 de octubre fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía contra persona menor de 18 años de edad".En tanto, Axel N obtuvo su libertad tras reconocer su participación en los hechos, por lo que fue sentenciado a dos años dos meses y 22 días, condena que podrá seguir en libertad debido a que era menor de edad cuando cometió los delitos de violación equiparada.Entre las condiciones para obtener su libertad está la cooperación con las autoridades y el compromiso de asistir a cursos y sesiones en materia de perspectiva de género.

