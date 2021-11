https://mundo.sputniknews.com/20211109/la-youtuber-mexicana-yosstop-desde-la-prision-sobre-su-salud-la-carcel-me-hizo-dejar-de-ver-bien-1118051238.html

La youtuber mexicana YosStop desde la prisión sobre su salud: "La cárcel me hizo dejar de ver bien"

El novio de YosStop actualizó a sus seguidores sobre el estado de salud de la 'youtuber', quien lleva cuatro meses en prisión preventiva por el delito de... 09.11.2021, Sputnik Mundo

Por medio de su cuenta de Instagram, el novio de YosStop, Gerardo González, dio detalles sobre la última plática que tuvo con la youtuber, quien se encuentra en prisión preventiva por el delito de pornografía infantil.Durante la charla, Yosseline se sinceró sobre los problemas de salud que sufre desde que está en la cárcel: "Me contó muy asustada que tenía visión borrosa".Para tranquilizarla, Gerardo le explicó que este síntoma puede ser transitorio, ya que este tipo de padecimientos oculares están vinculados a largos tiempos de escritura o lectura, así como a la intensidad de estas actividades que suelen llevarse a cabo durante el confinamiento.Asimismo, González compartió la carta que escribió la influencer desde el penal de Santa Martha Acatitla, en la cual describe su malestar:Luego de 4 meses en prisión, YosStop expresó: "Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas, pero me hizo dejar de ver bien".Ante el mensaje de la youtuber, su hermano, Ryan Hoffman, comentó en Instagram lo siguiente: "Te quiero mucho y extraño".La pareja de la influencer acompañó el texto con una imagen de los ojos de Yoss, quien podría enfrentarse hasta a 12 años de cárcel si es encontrada culpable por los cargos que pesan en su contra.Yoseline N fue vinculada a proceso por la difusión de un video en el cual se muestra el abuso sexual hacia Ainara S por parte de cuatro hombres en una fiesta. Al momento del delito, la joven era menor de edad, por lo que YosStop es investigada por posesión de pornografía infantil.

