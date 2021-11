https://mundo.sputniknews.com/20211130/espana-detecta-en-madrid-su-segundo-caso-de-la-variante-omicron-1118825295.html

España detecta en Madrid su segundo caso de la variante ómicron

MADRID (Sputnik) — España detectó su segundo caso de la variante ómicron del coronavirus, localizado en una turista llegada a Madrid desde Sudáfrica tras hacer... 30.11.2021, Sputnik Mundo

"Confirmamos que tenemos dos casos. Se trata de una mujer de 60 años que venía de Ámsterdam y partía de Sudáfrica", anunció Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de Madrid, en declaraciones a la cadena de televisión La Sexta.Pese a haber realizado el mismo trayecto que el anterior caso de ómicron detectado en España, las autoridades madrileñas señalaron que ambos no viajaron en el mismo avión.La paciente, que había sido vacunada con pauta completa en el mes de julio, no presenta ningún tipo de síntoma. Por su parte, el otro caso detectado, correspondiente a un hombre de 51 años, sí presenta síntomas, aunque de carácter leve.Además de estos dos casos confirmados en Madrid, en Cataluña se están estudiando las muestras de otros dos pacientes que dieron positivo en COVID-19 tras llegar de Sudáfrica.Según informó el Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña, "aún no se puede confirmar al 100 por 100" que los casos se correspondan con la variante ómicron, pero las autoridades sanitarias destacan que "los resultados preliminares indican que podrían serlo".Para evitar la expansión de esta variante, el Gobierno de España aprobó este martes una restricción de vuelos a siete países del cono sur de África —Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabue— que entrará en vigor el jueves 2 y estará activa al menos hasta el 15 de diciembre.

