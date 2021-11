https://mundo.sputniknews.com/20211130/eeuu-borra-a-las-farc-de-su-lista-negra-y-abre-la-puerta-a-la-paz-1118828831.html

EEUU borra a las FARC de su lista negra y abre la puerta a la paz

BOGOTÁ (Sputnik) — La remoción de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de EEUU de organizaciones terroristas facilitará... 30.11.2021, Sputnik Mundo

"Eso le va a permitir a agencias norteamericanas apoyar procesos de reincorporación, ya sea a través de Usaid [Agencia de los EEUU para el Desarrollo] u otras agencias. En el pasado no era posible justamente porque tenían ubicada a la organización dentro de esa lista que ellos unilateralmente plantean", dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el analista de seguridad y conflicto Alejo Vargas, de la Universidad Nacional de Colombia.Este martes 30, el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, anunció que su país había revocado la designación de las FARC, guerrilla que firmó la paz con el Gobierno colombiano en 2016, como organización terrorista extranjera.La retirada no implica la suspensión de cargos individuales de la justicia estadounidense contra los antiguos miembros de las FARC, como los relacionados con tráfico de drogas, pero sí le da vía libre para apoyar "la implementación del acuerdo de 2016, incluido el trabajo con combatientes desmovilizados", señala el comunicado del Departamento de Estado.El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), cuyo Gobierno firmó la paz con las FARC y quien reconoció haber hecho gestiones para la decisión de Washington, ya había dado más detalles sobre las restricciones que significaba la permanencia de la que fuera la guerrilla más poderosa del país en esa lista.En una entrevista este fin de semana con el diario El Tiempo afirmó que, por ese motivo, se había "entorpecido la sustitución de cultivos ilícitos o los proyectos productivos, porque [sus exintegrantes] ni siquiera pueden abrir una cuenta bancaria".Las FARC eran consideradas terroristas por EEUU desde 1997 y, además de las restricciones en el sistema financiero internacional, sus antiguos miembros también tenían prohibida su entrada a ese país.Para él, el anuncio es "reconocer esa realidad y que ellos cumplieron los acuerdos. Dejaron las armas y están en la tarea de reincorporación económica, social y política a través del partido Comunes", agregó.El acuerdo de paz posibilitó la entrada de los exguerrilleros a la política, pues les concedió 10 curules en el Congreso por dos períodos.Al menos 13.000 excombatientes entraron a la vida civil tras la firma.FARC 2.0EEUU revocó la consideración de "organización terrorista" para las FARC, pero en su lugar, incluyó a las disidencias de ese grupo que no se acogieron al acuerdo de paz: la liderada por Miguel Botache (alias Gentil Duarte), a la que Washington denomina FARC-EP; y la que comanda Luciano Marín (alias Iván Márquez), Segunda Marquetalia.Según el Departamento de Estado, esta nueva designación "está dirigida a aquellos que se rehusaron a desmovilizarse y que se comprometieron con actividades terroristas".Concretamente, Washington considera a estos grupos responsables de la muerte de excombatientes de las FARC, homicidios, toma de rehenes, y destrucción masiva.Bogotá también celebró el anuncio.Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, fue negociador de paz por parte de la guerrilla en los diálogos de La Habana, que llevaron a la firma del acuerdo. Sin embargo, anunció su regreso a las armas en 2019 y la creación de esta disidencia.El otro reducto de las FARC es el de Gentil Duarte, quien decidió no acogerse al acuerdo el mismo año de su firma.Ambas disidencias están enfrentadas entre sí en algunas zonas de Colombia, primer productor mundial de cocaína, por el control de rutas del narcotráfico.Según un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación, estos grupos residuales actúan en 138 municipios de los más de 1.100 que tiene el país.Principalmente, en el suroeste —departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo—; centro (Meta, Guaviare); noroeste (Antioquia y Córdoba), y este y noreste —Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada—.Casi 300 exintegrantes de las FARC han sido asesinados desde 2016.

