Reportera italiana sufre acoso en vivo y lo que hace su compañero es pedirle no enfadarse | Video

Durante una transmisión en vivo a las afueras del encuentro entre los equipos italianos Empoli y Fiorentina, la reportera italiana Greta Beccaglia fue acosada... 29.11.2021, Sputnik Mundo

"No puedes hacer eso", le reclamó con micrófono en mano Greta Beccaglia al sujeto que la tocó sin su consentimiento. A la par y desde el estudio de la televisora Toscana TV su compañero le pidió no enfadarse. "Vamos, no te enojes, se crece también de estas experiencias", aseveró el presentador Giorgio Micheletti, quien ha sido duramente criticado por sus comentarios hacia su colega.En el video del enlace en vivo se observa que varios hombres espetan comentarios sexistas hacia la periodista hasta que uno de ellos le da una nalgada. Ante lo sucedido, diversas voces se sumaron para solidarizarse con Beccaglia, entre ellas el equipo de Empoli, en donde se jugó el partido, el cual aseveró que la conducta del sujeto nada tiene que ver con el deporte. "Un episodio lamentable, que nada tiene que ver con el mundo del deporte, y que no hay que subestimar. La violencia de todo tipo contra la mujer es, lamentablemente, un fenómeno todavía demasiado extendido y, cuando se repiten determinadas situaciones, repetimos cuán fundamental es la importancia de la educación para el respeto y el rechazo a cualquier forma de abuso y discriminación", señaló el equipo en un comunicado. Al respecto, autoridades de Empoli indicaron que una vez localizado el sujeto que acosó a la periodista, este será sancionado.

