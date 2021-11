https://mundo.sputniknews.com/20211107/el-video-viral-de-esta-tiktoker-muestra-como-denunciar-a-un-acosador--1117959661.html

El video viral de esta 'tiktoker' muestra cómo denunciar a un acosador

La paciencia tiene un límite, especialmente cuando se trata del acoso. Sin embargo, muchas veces es difícil denunciar este peligroso comportamiento. Esta... 07.11.2021, Sputnik Mundo

Chelsie Gleason, mejor conocida por su nombre de usuario en TikTok, Justchesslee, logró hacer viral un video en el que expone a un chico que tenía "meses acosándola" en el gimnasio al que asiste.La mujer, que se ha hecho viral, ha sido alabada por no dejar pasar por alto este comportamiento inapropiado y por denunciar públicamente estas actitudes.Gleason decidió grabar una sesión de entrenamiento y en el video se puede observar cómo el hombre intenta iniciar una conversación con ella. Sin embargo, la joven tiene puesto sus audífonos precisamente para demostrar que no está interesada, tal como lo explica en el video.Pero esto no parece ser suficiente para espantar al hombre, quien se acerca cada vez más y le dice algo en tono amenazante.El video rápidamente se hizo viral en la plataforma, con más de 20 millones de visitas al momento de escribir este artículo.La joven aclaró que el personal del gimnasio le ha prestado su apoyo.Gleason afirmó que originalmente el hombre se le había acercado para darle consejos sobre su entrenamiento, pero después de algunas semanas "comenzó a ponerse un poco extraño", ya que comenzó a hablar sobre extrañas teorías de conspiración, de acuerdo con palabras de la propia Chelsie, a la que llamó "puta" y "traidora".Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre.

