La belleza del planeta a través de la mirada de un fotógrafo español

Sin embargo, su objetivo apunta a donde no hay artificio. El bosque, el desierto, el lago o la cordillera son sus musas. Modelos que retrata con su cámara. Instantáneas tras las que se esconden una y mil historias. En Namibia, volviendo de una localización, el vehículo en el que viajaba quedó atrapado en la arena. Mientras, empujaba junto a sus compañeros, una manada de hienas les rodeó. "Mi jefe las iba asustando con una linterna. Pero bueno, es cierto que no suelen atacar a grupos", rememora Castro. En una playa de Nueva Zelanda, casi le atrapa la marea. "Me entretuve haciendo unas fotos a unas estrellas de mar y cuando me quise dar cuenta el agua ya subía. Estaba a 100 metros de la línea de costa y tuve que volver nadando con todo el equipo a través de una zona con corrientes. Podía haber acabado estampado contra una roca", relata.



En alguna sesión, ha tenido algún susto. Entre los lagos de Covadonga, en un punto alto, se apoyó en una placa de hielo, pero esta cedió. Castro se deslizó por la ladera de la montaña hasta aterrizar contra un árbol. La fuerza del golpe le hizo perder el conocimiento. "Menos mal que iba con gente, porque sino me habría quedado allí durante horas", admite. El peligro puede convertirse en uno de los componentes de la fotografía de paisajes.