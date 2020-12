Las colonias franquistas que buscaron irrigar la España rural

Cada uno analiza la propaganda a través del NO-DO (el noticiero de la época) de estos poblados de colonización, el registro fotográfico que se hizo, el contexto o la melancolía por un paisaje extinto: "No es nuestro río, no es aquel que nosotros sabíamos. No es el que corría y se llevaba nuestras voces, aquel que nos hurtó, más de una vez, corriente abajo, el pañuelo o la sandalia (…) Dicen que está ahí, donde el agua se ha ensanchado, tomando un tinte espeso del color del miedo, e inundándolo todo. Pero no entiendo estas cosas. En el fondo del pantano vivirá aún aquel río. Y cerrando los ojos, lo veo aún intacto como un milagro. Un río de otro que corre hacia algún lugar de donde no se vuelve, como la vida", anotaba Matute evocando su infancia en el municipio riojano de Mansilla de la Sierra.