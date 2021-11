https://mundo.sputniknews.com/20211127/que-pasaria-si-comieras-pasta-todos-los-dias-1118718694.html

La pasta es un alimento altamente versátil utilizado en platos de muchas culturas alrededor del globo. Pero, ¿puede su consumo frecuente hacer daño al... 27.11.2021, Sputnik Mundo

Pese a su popularidad, la pasta a menudo es considerada un alimento malo por su alto contenido calórico. A menudo, es excluida de la dieta de personas que desean no solo bajar de peso, sino también mantener la buena salud de manera general. Entonces, ¿qué pasaría si comieras pasta todos los días?De acuerdo con la especialista rusa en nutrición Anastasia Gavrikova, la mayor parte de las pastas a la venta contiene gluten en su composición. A raíz de esto, la ingesta frecuente de grandes cantidades de este elemento puede provocar síndrome del intestino irritable, enfermedades autoinmunes y problemas dermatológicos.Además, la médica puso de relieve que consumir una variedad de nutrientes es una regla básica a la hora de elaborar una dieta. Así que comer todo el día lo mismo no es recomendable.Gavrikova dijo que, antes de incluir las pastas como un alimento constante de la dieta, se debe tener en cuenta el estado de salud del organismo."Por tanto, si te encanta la pasta, analiza si tienes problemas con el tracto gastrointestinal, enfermedades autoinmunes, cómo luce tu piel, si tienes o no sobrepeso", detalló la nutricionista.La especialista subrayó, sin embargo, que es importante tener moderación a la hora de alimentarse.La nutricionista recomendó, además, dar preferencia a las pastas sin gluten, como el fideo celofán, el shirataki, y las pastas a base de guisantes, garbanzos, maíz, por ejemplo.

