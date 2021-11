https://mundo.sputniknews.com/20211127/crisis-migratoria-como-afectan-los-nacionalismos-al-equilibrio-regional-europeo-1118722605.html

Crisis migratoria: ¿cómo afectan los nacionalismos al equilibrio regional europeo?

El auge de los movimientos anti inmigrantes agrava la situación fronteriza entre Polonia y Bielorrusia. 27.11.2021, Sputnik Mundo

La Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados elaboran medidas junto a Bielorrusia a los efectos de resolver la crisis fronteriza con Polonia. En este marco, "el conflicto es bastante más grave de lo que parece, debido a que no sólo involucra a Polonia y Bielorrusia, sino que también a Lituania y el Reino Unido", aseveró. Si bien este país con el Brexit se alejó de la Unión Europea, "ha reclamado que este bloque tome partido para solucionar este problema", indicó.Más aun, este es un fenómeno que viene de décadas atrás, "particularmente cuando empezaron las guerras de Irak y Siria y se intensificaron los flujos de migrantes que no querían verse envueltos en la guerra", sostuvo. En este marco, "Polonia abiertamente le ha echado la culpa a Bielorrusia porque hay una ofensiva hacia Lukashenko", expresó. A pesar del agravamiento del conflicto, "esto se va a buscar solucionar por la vía diplomática, en donde tendrá que intervenir Naciones Unidas", indicó.Crecen los movimientos anti inmigrantes en EuropaEn este marco, "Polonia juega un rol clave, en el sentido de que es un pasaje importante hacia Europa occidental", explicó. Por su parte, "este conflicto ha dado lugar en Europa a muchos movimientos xenófobos contra la inmigración, puesto que no olvidemos los movimientos extremistas que han sacado votos y parlamentarios", advirtió el investigador. En este sentido, "esto un problema que viene arrastrando el continente desde hace años: la inmigración y la resistencia al migrante", concluyó Moggia.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto el analista Gaspar Abeso, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Sudán.Nuevo acuerdo político entre civiles y militares en SudánEl militar Abdul Burhan y el primer ministro depuesto, Abdalla Hamdok, firmaron un acuerdo político que contempla el regreso del último al poder. Sobre ello, "sabemos que Sudán ha estado gobernado por una complicada alianza entre militares y civiles luego del golpe de Estado de 2019", indicó el analista. En este sentido, "los militares tomaron el control con el objetivo de supervisar la transición del poder, motivo por el cual se creó el concejo militar en el marco de una alianza que ha sido siempre inestable", añadió.Al respecto, "luego del golpe de Estado, que fue condenado por gran parte de la sociedad civil, el país ha estado inmerso en una gran inestabilidad", aseveró. Por su parte, "el actual acuerdo contempla la formación de un nuevo Gobierno, con lo cual se espera una nueva línea política y democrática en Sudán", indicó. Sin embargo, "gran parte de la población está en contra, debido a que las negociaciones fueron llevadas por los líderes civiles y militares, con lo cual se volvería a la misma situación de antes", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la significación de los procesos de cooperación en los marcos de gobernanza internacional.50 aniversario del sello Ayuí/TacuabéEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Mauricio Ubal y Elena Silvera, con quienes dialogamos sobre el 50 aniversario del sello discográfico Ayuí/Tacuabé, el cual conforma más de 500 títulos originales y constituye un reservorio artístico único para el Uruguay.

sudán

