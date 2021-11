https://mundo.sputniknews.com/20211125/bancada-oficialista-de-peru-evalua-apoyar-pedido-de-destitucion-contra-presidente-castillo-1118662068.html

Bancada oficialista de Perú evalúa apoyar pedido de destitución contra presidente Castillo

LIMA (Sputnik) — La bancada del partido oficialista Perú Libre (izquierda) indicó que analiza si apoya el pedido de destitución contra el presidente del país... 25.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

pedro castillo

Este jueves, 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, presentaron un pedido de destitución ante la Mesa Directiva del parlamento, apelando a la causal constitucional de "incapacidad moral".El documento de la moción indica, citando al fallecido legislador Enrique Chirinos Soto, que "la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver con asuntos de Gobierno y Estado, que no son asuntos secretos sino públicos", alegando que el presidente busca "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa".En días anteriores, congresistas opositores manifestaron diversas razones para pedir la destitución por incapacidad moral del presidente que asumió el poder el 28 de julio pasado.Estas razones van desde el anuncio del cierre de minas en el sur del país, el haber mantenido presuntas reuniones secretas en la sede del Ejecutivo, hasta la supuesta injerencia del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) en la política local.La presentación de este pedido sería un primer paso para una eventual destitución de Castillo, pues se requiere el voto a favor de 52 congresistas para admitirlo a debate en el pleno, y luego 87 votos para aprobarlo y que se haga efectiva la salida del jefe de Estado.El Congreso de Perú consta de 130 representantes y es unicameral.La bancada oficialista se ha mostrado en varias ocasiones en desacuerdo con el presidente, argumentando que la gestión que lleva a cabo no se condice con los principios de un partido de izquierda ni con los objetivos políticos de Perú Libre.

perú

perú, pedro castillo