Lapiceras con viaje a Disney: los trucos argentinos para comprar pasajes en cuotas

Lapiceras con viaje a Disney: los trucos argentinos para comprar pasajes en cuotas

Una lapicera Bic común y corriente por 450.000 pesos argentinos (4.400 dólares según el cambio oficial), a pagar en 24 cuotas pero con un viaje a Disney de regalo. La absurda oferta resume la ironía y el ingenio de los argentinos para intentar eludir la nueva restricción del Banco Central de la República Argentina (Bcra) que restringe la compra de pasajes al exterior en cuotas sin interés.En realidad, la medida anunciada impide que el pago se realice en cuotas sin interés y establece una tasa de interés del 43%. De esta forma, los argentinos deberán abonar este tipo de pasajes al contado, utilizando el financiamiento propio de las tarjetas, es decir, haciendo el pago mínimo y refinanciando el resto del monto con el emisor del instrumento financiero o directamente con un préstamo personal bancario.La medida preocupó a muchos argentinos, que no tardaron en idear formas ingeniosas de intentar eludir la reglamentación. Una imagen supuestamente extraída de la plataforma de ventas Mercado Libre se viralizó entre los internautas."Lapicera Bic 24 cuotas (un viaje a Disney de regalo)", prometía una oferta en la plataforma que iba acompañada de la fotografía de simples lapiceras de colores.Si bien no se trató de una publicación real —al menos la oferta no continuó publicada— sirvió para alentar a los usuarios sobre pequeños trucos para ofrecer pasajes al exterior utilizando la financiación que sí es permitida para las compras de productos en el país.Los comentarios de los usuarios entendieron rápidamente el guiño. "Hola, me interesa, pero ¿tendrás trazo fino?", preguntó un usuario. El vendedor respondió con sugerentes tipos de trazo: "Trazo Florianópolis, trazo Miami o trazo Cancún son los otros disponibles"."¿No tenés el color que tiene el mar de Punta Cana por 7 noches?", consultó un inspirado usuario.El autor de la publicación no fue el único que agudizó el ingenio. Las redes replicaron la idea de otro usuario que alentó a los demás a intentar un método alternativo para financiar en cuotas sin interés."Comprate como hice recién un hotel en Mar del Plata por 14 noches en 12 cuotas sin interés. Al rato lo cancelás y ese voucher que te da Despegar al instante lo cambiás por dos aéreos a Miami. Seguís pagando en cuotas", ideó.

