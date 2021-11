https://mundo.sputniknews.com/20211126/la-ue-pide-a-rusia-que-deje-morir-a-la-poblacion-de-donbas-1118698509.html

La UE pide a Rusia que deje morir a la población de Donbás

La UE pide a Rusia que deje morir a la población de Donbás

La UE insta a Rusia a retirar decreto de ayuda humanitaria para Donbás firmado por Putin. Rusia, India y China, unánimes en su rechazo al proteccionismo. Reino... 26.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-26T17:37+0000

2021-11-26T17:37+0000

2021-11-26T17:37+0000

octavo mandamiento

rusia

donbás

espacio

ue

colombia

farc

ayuda humanitaria

derechos humanos

basura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1118698484_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_cb2c0397c288cea8121f6d04ca63c993.png

La UE pide a Rusia que deje morir a la población de Donbás La UE pide a Rusia que deje morir a la población de Donbás

La UE exige a Rusia cesar ayuda humanitaria a DonbásDejar que la población de Donbás se muera. Aunque parezca dura, pero esta sería la interpretación del llamado que acaba de hacer la Unión Europea [UE] a Rusia. Y es que instó a Moscú a retirar un decreto de ayuda humanitaria firmado recientemente por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que permite a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk acceder a las licitaciones públicas rusas, al tiempo que se eliminan todas las barreras para los intercambios comerciales entre las partes.Se trata de una medida destinada a aliviar la difícil situación socioeconómica en el Este de Ucrania, fruto de factores como el bloqueo por parte de Kiev y la propagación del COVID-19.La mano tendida por Rusia desató la ira de la oficina del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuyo comunicado acusa a Moscú de "tomar medidas unilaterales que sólo provocan más agravación del conflicto en el Este de Ucrania".Es decir, todo lo que sea proteger a la población de Donbás es una "agravación del conflicto", según Occidente, mientras que, siguiendo esta lógica, los ataques militares del Ejército de Kiev contra las autoproclamadas repúblicas del Este 'contribuyen a la paz'.Un Ejército que está siendo armado por EEUU y sus aliados, no hay que olvidarlo. Por ejemplo, el pasado 14 de noviembre el Gobierno de Vladímir Zelenski recibió un nuevo suministro de unas 80 toneladas de municiones norteamericanas. Se dio a conocer, asimismo, que Washington evalúa enviar nuevas armas letales y asesores militares a Ucrania, tal y como informó esta semana la cadena CNN, citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.Las armas incluirían sistemas de defensa aérea, misiles antitanque y antiblindaje Javelin y morteros, según las fuentes. Se comunica también que el Departamento de Defensa estadounidense presiona para que los helicópteros Mi-17 inicialmente destinados a Afganistán sean enviados a Ucrania en su lugar.A su vez, Turquía –otro país miembro de la OTAN– firmó un contrato para el suministro al Ejército gubernamental ucraniano de motores para drones. El acuerdo se alcanzó después de que Kiev compara en octubre pasado drones de ataque turcos, informándose de su uso en una operación militar en Donbás.Hay que subrayar que su uso está prohibido por los acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis ucraniana. Su texto "establece claramente el veto al uso de drones", tal y como recordaron desde la Cancillería alemana. Pero estos hechos no importan a figuras como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien no pronunció ni una sola palabra al respecto, pero sí acusó a Moscú de violar los Acuerdos de Minsk a través de la ayuda humanitaria a Donbás.Reunión ministerial del triángulo RIC: Rusia, India y China, unánimes en su rechazo al proteccionismoEste viernes 26 de noviembre, los cancilleres de esta troika –el ruso Serguéi Lavrov, el indio Subrahmanyam Jaishankar, y el chino Wang Yi– celebraron una conferencia telemática centrada en la agenda regional y global.El jefe de la diplomacia rusa definió la importancia de esta cita ministerial telemática a tres bandas: "El intercambio de opiniones acerca de los asuntos más acuciantes de la agenda internacional tiene gran importancia con el trasfondo de una creciente turbulencia a nivel global y regional. En el contexto de la pandemia de covid-19, el sistema de las relaciones internacionales se enfrenta a desafíos mayores en el ámbito de la economía y el desarrollo social. El virus llevó a una crisis de gobernanza global y al aumento de los sentimientos proteccionistas y aislacionistas y supuso una seria prueba de la solidez para Estados y uniones multilaterales.En tanto, el periódico indio The Hindu, señaló en su previa de la reunión ministerial tripartita que el encuentro "estará centrado en los asuntos de la agenda regional de interés común, que incluye el tema de Afganistán", algo que ha sido confirmado y ampliado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov."El formato del RIC sigue siendo un factor clave de la política mundial y regional, demandado en los asuntos vinculados con las garantías a la seguridad, el perfeccionamiento de la arquitectura de las relaciones interestatales en la región Asia-Pacífico, así como la promoción de una amplia integración económica en el espacio euroasiático", apuntó Lavrov.El diplomático ruso incidió en que "el desarrollo de interacciones dentro de nuestra 'troika' constituye una parte inalienable del proceso de formación de un mundo multipolar más justo y democrático en el que la ONU debe desempeñar el papel rector y coordinador. La formación de este sistema contribuye a la afirmación en la arena mundial de tales valores universales como el multilateralismo, la igualdad, la supremacía del derecho internacional".Lavrov añadió: "Nos une la no aceptación del proteccionismo comercial, el repudio de las sanciones unilaterales motivadas políticamente y más aún, del uso de métodos coercitivos en los asuntos internacionales".Basura espacial, un peligro "sin salida" que crece a un ritmo vertiginosoLa cantidad de basura en el espacio ultraterrestre crece a un ritmo vertiginoso, al tiempo que la humanidad todavía no ha sido incapaz de "inventar un sistema para eliminarla", incrementándose el peligro para satélites, estaciones espaciales y cohetes, entre otros efectos nefastos, según alerta el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba.Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, constató que "la abundancia de objetos que hay en el espacio ultraterrestre genera abundancia de basura espacial", un problema que por ahora no tiene "salida"."Lo único que ha hecho es dictar una serie de medidas de mitigación para evitar hasta donde sea posible la producción de los desechos espaciales. Por ejemplo, dicen que si un satélite geoestacionario va a terminar su vida útil –que dura aproximadamente 15 o 18 años–, entonces el país que lo ha lanzado debe tener la obligación de sacarlo a una órbita más alta, a efecto de que no constituya un peligro. Por otro lado, la basura y los desechos que puedan atraerse hacia la Tierra, es decir, que entren hacia la atmósfera, hay que hacerlo, para que al entrar a la atmósfera se quemen y se desintegren y así no constituirían peligro", apuntó.De acuerdo con Rey Córdoba, hasta que no se encuentre "una respuesta o una forma de evitar la producción de desechos" en el espacio ultraterrestre, se debería limitar las actividades que hacen agravar el problema, entre ellas el "turismo espacial".Balance de organizaciones de DDHH en Colombia tras 5 años de la firma de los Acuerdos de PazEste 24 de noviembre, los colombianos celebraron cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC. ¿Qué se ha cumplido, y qué no, en este período? ¿Quiénes son los aliados de la paz y quiénes le han declarado la guerra a este acuerdo?Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Leonardo González Perafan, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de INDEPAZ.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

donbás

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, donbás, espacio, ue, colombia, farc, ayuda humanitaria, derechos humanos, basura, аудио