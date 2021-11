https://mundo.sputniknews.com/20211126/el-conflicto-que-desterro-al-lollapalooza-chile-del-parque-ohiggins-1118709316.html

El conflicto que desterró al Lollapalooza Chile del Parque O'Higgins

La organización del Lollapalooza en Santiago de Chile generó controversia por haber confirmado el evento sin la autorización municipal para realizarlo. Tras la... 26.11.2021, Sputnik Mundo

La polémica comenzó luego de que el Consejo Municipal de Santiago rechazara el pasado 3 de noviembre la realización del evento por supuestos daños e irregularidades sucedidas en la última edición, en 2019 — el festival de 2020 fue suspendido por la pandemia— en el Parque O'Higgins, lugar donde se desarrolla desde 2011.La concejala Rosario Carvajal, presidenta de las comisiones de Barrios, Patrimonio y Desarrollo Urbano y Cultura y de las Artes, explicó que la realización del festival musical provocó un "detrimento persistente y progresivo" en el parque.Agregó además que se verificó que el municipio de Santiago otorgó la autorización para el evento masivo sin que la organización presentara la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales requerida por la normativa 17.288 que proteje las zonas típicas y pintorescas.El municipio, que en ese entonces estaba bajo la administración de Felipe Assandri, tampoco llevó a cabo el Plan de Manejo Integral de la Zona Típica —con la participación de la comunidad del Parque y el Consejo de Monumentos Nacionales— que pretende resguardar las áreas verdes e informar sobre la seguridad del evento.En total, se estima que en daños, la organización debería pagar más de 90 millones de pesos chilenos (más de 100.000 dólares) en resarcimiento, algo que hasta la fecha no sucedió.La empresa organizadora, Lotus SA, sostiene que entregaron todos los permisos que les fueron solicitados desde la dependencia de gobierno y que la deuda por daños no sería efectiva dado que el municipio había expresado su conformidad con el estado del parque luego del desarrollo del evento.Que lo decida la comunaAnte la controversial situación, la alcaldesa del Municipio de Santiago, Irací Hassler, optó por dejar la realización del evento en manos de la ciudadanía, siempre que la empresa presentase toda la documentación requerida.Una consulta popular sobre el festival musical que reúne a más 240.000 asistentes se realizaría en la comuna como forma de priorizar lo público, la democracia y el respeto a los vecinos, según declaró la jerarca en Twitter.No obstante, previo a dicha consulta, la organización difundió un comunicado en su sitio oficial que afirma que no necesitan contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales pues no realizarán nuevas construcciones.Además sostienen que contaban con la autorización del Ejército de Chile, así como la presentación de los antecedentes ante la Delegación Presidencial Metropolitana —documentación solicitada por la administración de Hassler —, que históricamente, desde la primera edición del Lollapalooza en Chile, da su aprobación unos días antes del evento.Por estas razones desde Lotus, según el último comunicado del 17 de noviembre, se ven obligados a no realizar el Lollapalooza en las dependencias del Parque O'Higgins por una "incertidumbre insoslayable" desde el Municipio de Santiago.Si bien el festival estaba previsto para este 26, 27 y 28 de noviembre de 2021, fue pospuesto para el 17 al 19 de marzo de 2022, en una locación que será informada a la brevedad.

