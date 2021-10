https://mundo.sputniknews.com/20211029/vuelven-los-megafestivales-a-america-latina-en-2022-1117702162.html

Vuelven los megafestivales a América Latina en 2022

Vuelven los megafestivales a América Latina en 2022

Tras dos años de pandemia y espera, los fanáticos del rock y el pop podrán volver a bailar en los pogos de varios megafestivales en 2022. Entre los artistas... 29.10.2021, Sputnik Mundo

La pandemia de COVID-19 dejó a millones de personas con ganas de disfrutar de la música en vivo, de aglomerarse para bailar, y de cantar junto a los grandes artistas del momento. Aquí un repaso por los festivales previstos para 2022 en Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil.Asuncionico, en ParaguayFoo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat y Jane’s Addiction serán parte del Asuncionico 2022, un festival que estaba programado para 2020. La cuarta edición del llamado "Madre de Festivales", se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo de 2022 en el Espacio Idesa, en Asunción, Paraguay.El martes 22 actuarán Foo Fighters, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Justin Quiles, Jota Quest, Kita pena, El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores, El Culto Casero, Héctor & The Monkey Brothers, Milkshake, Dalí, Funk’Chula.En tanto, el miércoles 23 desfilarán en el Asunciónico: Miley Cyrus, Jane’s Addiction, Fito Páez, Jhay Cortez, LP, Nicki Nicole, Airbag, La de Roberto, Los Ángeles de Charly, Ripe Banana Skins, Mauricio & Las Cigarras, Súper Turbo Diesel, Los Ollies, Dani Rodríguez.La venta de entradas estará habilitada desde el 1 de noviembre. Según la organización, tendrán validez todas las entradas del Asunciónico 2020, que debió suspenderse a causa de la pandemia.Festival Estéreo Picnic, en ColombiaDesde el año 2019, cuando se realizó la última versión del evento, los fanáticos estaban a la espera de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic. La espera llegó a su fin: la producción anunció que un nuevo show musical tendrá lugar el 25, 26 y 27 de marzo en Bogotá, Colombia.Los artistas principales son Foo Fighters, que actuará el viernes 25 de marzo, J Balvin, que se presentará el sábado 26, y The Strokes, que será el cierre del evento, el domingo 27. En la cuenta de Instagram del evento, se publicó el link donde se encuentra toda la información logística y de boletería para asistir a la nueva versión de este festival.Según la prensa local, una de las grandes sorpresas de esta edición será la intervención musical del Binomio de Oro de América, la agrupación compartirá tarima el día de la presentación del reconocido reguetonero colombiano. También se esperan los shows de C. Tangana, Woz, Nina Kraviz y Martin Garrix.Lollapalooza, en ArgentinaTras dos años de postergación, el 18, 19 y 20 de marzo vuelve el festival Lollapalooza a Buenos Aires, Argentina, con Foo Fighters, Miley Cyrus, Bizarrap, Nicki Nicole, L-Gante y WOS.La cantante estadounidense Miley Cyrus será la encargada de cerrar la noche del 18 de marzo. Mientras, el sábado 19 estará liderado por el emblema del indie neoyorquino The Strokes, la rapera pop californiana Doja Cat, el texano Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Kehiani y los argentinos Nicki Nicole, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros. En tanto el cierre del domingo 20 estará consagrado a la banda de David Grohl, Foo Fighters.Como es costumbre desde hace unos años, se celebrará en el Hipódromo de San Isidro. Esta vez serán decenas de artistas internacionales que junto a los locales actuarán en cinco escenarios simultáneos. Las entradas adquiridas para el show previsto en 2020 tendrán validez.Rock in Rio, en BrasilLa octava edición del Rock in Rio se realizará los días 02, 03, 04 y 08, 09, 10, 11 de septiembre de 2022 en el Parque Olímpico de la "Cidade do Rock", Río de Janeiro. El festival estará encabezado por Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Joss Stone y Dua Lipa, que bajará el telón.La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de 2021, pero la pandemia del COVID-19 obligó a los organizadores a aplazarla un año.La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985. En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.

