"No soy tu mami": alcaldesa chilena exige respeto a un periodista y se hace viral | Video

La alcaldesa de la comuna de Santiago de Chile, Irací Hassler, exigió respeto al periodista José Antonio Neme, en un programa televisivo tras ser llamada... 15.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

machismo

La situación se dió luego de que el periodista invitara a la alcaldesa a tomar café aludiendo que estaba en conocimiento de que la jerarca estaba enojada con él.Además, la alcaldesa agregó: “yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre, o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”.Si bien el periodista finalmente se disculpó, comenzó a hacerlo diciendo "si usted se sintió ofendida". Hassler nuevamente corrigió y aclaró que referirse de esta manera a su persona es ofensivo."Soy una autoridad pública y soy una mujer, y por tanto creo que merezco un respeto como todas las mujeres", añadió.El cruce tuvo lugar en el marco del programa televisivo matutino Mucho Gusto, emitido por el canal Mega al que Hassler fue invitada para conversar sobre la consulta popular que se realizará en la comuna para definir la continuidad de Lollapalooza —festival musical de rock— en el Parque O’Higgins, tras los recientes cuestionamientos de concejales contra la producción.La postura de Hassler fue aplaudida en redes sociales por corregir al periodista sobre los términos que infantilizan y menosprecian el puesto de poder femenino. El tema además, es tendencia en Twitter y supera los 18.700 tweets.

