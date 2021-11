https://mundo.sputniknews.com/20211125/eeuu-dictatorial-dicta-cual-pais-es-democratico-y-cual-no-1118654552.html

EEUU dictatorial: dicta cuál país es democrático, y cuál no

EEUU dictatorial: dicta cuál país es democrático, y cuál no

EEUU convoca a una Cumbre por la Democracia a la cual no invita a países que le resultan incómodos, como Rusia y China. Moscú y La Habana fortalecen sus lazos...

EEUU dictatorial: dicta cuál país es democrático, y cuál no EEUU dictatorial: dicta cuál país es democrático, y cuál no

¿Pretende EEUU crear una "internacional democrática"?En este foro participarán líderes de varios países, activistas, y representantes del sector privado, y se abordarán iniciativas para defender los derechos humanos y el régimen democrático.Si echamos un vistazo al listado de los invitados a esta reunión, mejor dicho, seleccionados por el Departamento de Estado, veremos que allí figuran 108 naciones "democráticas", o sea, más de la mitad de los 193 países agrupados en la Organización de las Naciones Unidas, más la Unión Europea y... Taiwán.En el listado publicado en la web del Departamento de Estado no encontramos –cosa lógica– ni Rusia, ni China, ni Venezuela, ni Bolivia. De Cuba, ni hablar. En Centroamérica, según Washington, la democracia está presente sólo en Costa Rica y Panamá. Oriente Medio estará representado por Israel e Irak, "democratizado" tras la invasión estadounidense de 2003.De los países que hasta 1991 formaban parte de la URSS, gozaron de privilegio de considerarse "democráticos" las Repúblicas bálticas –Estonia, Letonia y Lituania–, así como Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia. Para Washington, no hay democracia en Azerbaiyán, ni tampoco en las cinco repúblicas exsoviéticas de Asia Central.Y aunque parezca increíble, dos países de la OTAN quedarán fuera del foro: Hungría y Turquía. ¿Acaso la democracia no es el denominativo común y el concepto rector para la Alianza Atlántica?Sin embargo, sí que está invitada Polonia, país de la UE y miembro de la OTAN, que últimamente es objeto de criticas, inclusive de parte de sus socios europeos por la violación de los derechos humanos en los sucesos en la frontera con Bielorrusia, donde se encuentran concentrados unos 3 mil migrantes de Oriente Medio.Veedora internacional: sistema electoral venezolano es digno para "importarlo al Viejo Continente"Venezuela no carece de democracia –tal y como sostienen EEUU y sus aliados–, sino más bien tiene en "exceso", según Valentina Škafar, veedora en las 'megaelecciones' que acaban de llevarse a cabo en la nación caribeña. Un proceso que calificó como "legítimo" y "transparente", tachando de "insinuaciones" las denuncias de un supuesto fraude.En declaraciones a Sputnik, Škafar, integrante de la Comisión Internacional y del Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Partido de la Izquierda Europea, calificó como "tremendo" e "increíble" la organización del proceso electoral en Venezuela.En este contexto, enfatizó que su "sistema de votación es totalmente automatizado" y "no deja lugar a ningún tipo de manipulación", donde se puede seguir el proceso "en tiempo real".Destacó, además, que los "más de 300 veedores, veedoras y acompañantes" internacionales en los comicios del pasado domingo –invitados, tanto por parte del oficialismo, como también por parte de la oposición– tuvieron libre acceso a todas las infraestructuras electorales, otro de los numerosos datos que "hablan por sí solos" sobre la envidiable apertura exhibida por las autoridades venezolanas.Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que en 22 años de la Revolución Bolivariana, la nación latinoamericana celebrara ya 29 elecciones, mientras que Eslovenia –país de donde proviene Škafar– sólo tuviera 8 comicios parlamentarios y 6 presidenciales, además de una consulta popular, durante los 30 años de su independencia.A raíz de ello, señaló que el sistema electoral venezolano "constituye un ejemplo muy bueno y avanzado que podríamos importar al Viejo Continente".Durante la entrevista, Škafar también manifestó su rechazo a "las sanciones, las medidas unilaterales, y los bloqueos económicos, sin ninguna base en el derecho internacional" que pesan sobre Venezuela, unas políticas que "arrodillarían a cualquier otro país".Volviendo a las 'megaelecciones', insistió en que el triunfo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser reconocido por todos los países ante la ausencia de factores que pongan en duda el proceso electoral.Cuba y Rusia fortalecen sus "lazos estratégicos"La reunión con el canciller ruso, Seguéi Lavrov, ha sido uno de los platos fuertes de la presente visita de trabajo al gigante euroasiático del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas. Un encuentro donde las partes abordaron los temas destinados a fortalecer sus "lazos estratégicos" en áreas como la política, la economía, el comercio, la cultura y el campo humanitario, según se lee en el portal del Ministerio de Exteriores ruso.Entre otras actividades, Cabrisas se encontró también con el director ejecutivo de la petrolera estatal rusa Rosneft, Ígor Sechin, a quien transmitió "el agradecimiento del Gobierno cubano" por su apoyo "en el suministro de oxígeno medicinal en los difíciles momentos que atravesó" Cuba, "ante la rotura de la principal fábrica productora de ese gas en el contexto del pico pandémico del COVID-19", según un comunicado de la parte cubana.Mientras, este jueves Cabrisas rindió homenaje a Fidel Castro con una corona de flores en la plaza que lleva su nombre en Moscú, en el quinto aniversario de su fallecimiento.La Cancillería cubana informa que el vice primer ministro también sostendrá "encuentros con las principales autoridades de la Unión Económica Euroasiática, bloque integracionista en el que Cuba participa como Estado Observador".Perú: oposición insiste en sacar del poder a Pedro CastilloAlgunos sectores parlamentarios de la derecha del país sudamericano insisten en sacar del poder al presidente Pedro Castillo. La semana pasada una congresista de Avanza País anunció un pedido de destitución contra el mandatario por supuesta incapacidad moral, una petición que será presentada ante la Mesa Directiva del Congreso en los próximos días.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el sociólogo y analista político Romain Migus.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

