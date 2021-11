https://mundo.sputniknews.com/20211124/israel-permitira-servicio-celular-de-tecnologia-4g-a-los-palestinos-1118585157.html

Israel permitirá servicio celular de tecnología 4G a los palestinos

Israel permitirá servicio celular de tecnología 4G a los palestinos

TEL AVIV (Sputnik) — Israel acordó tentativamente que las empresas palestinas de telefonía celular establezcan redes móviles de cuarta generación, restringidas... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T11:25+0000

2021-11-24T11:25+0000

2021-11-24T11:25+0000

oriente medio

israel

tecnología

palestina

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109052/43/1090524344_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_bf069318e1d6ccdebf26f7079bb72868.jpg

La aprobación, que aún no se ha finalizado, se presentó formalmente durante una reciente reunión a puerta cerrada de equipos de telecomunicaciones israelíes y palestinos.Israel no ha permitido a los proveedores de telefonía celular palestinos actualizar sus redes durante años, dejando a la mayoría de los palestinos en Cisjordania y Gaza con conexiones dramáticamente más lentas que las de Israel y gran parte del mundo.A los palestinos en Cisjordania solo se les permitieron las telecomunicaciones de tercera generación en 2018, cuatro años después de que Israel ya había hecho la transición a 4G. Y en Gaza, donde Israel no ha permitido la entrada de equipos 3G, los operadores palestinos solo ofrecen 2G, un servicio introducido inicialmente en la década de 1990.El acuerdo se produce cuando miembros del gobierno israelí declaran que van a impulsar iniciativas para mejorar la vida cotidiana de los palestinos.

https://mundo.sputniknews.com/20210930/ojo-tus-dispositivos-podrian-quedarse-sin-internet-1116616041.html

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, israel, palestina, internet