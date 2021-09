https://mundo.sputniknews.com/20210930/ojo-tus-dispositivos-podrian-quedarse-sin-internet-1116616041.html

¡Ojo! Tus dispositivos podrían quedarse sin internet

¡Ojo! Tus dispositivos podrían quedarse sin internet

La expiración de un certificado que comprueba la seguridad de conexión a internet podría dejar a numerosos dispositivos sin conexión a internet a partir del 30... 30.09.2021, Sputnik Mundo

El culpable de lo que se ha llamado en las redes apagón de internet es la autoridad de certificación Let's Encrypt. El ente proporciona certificados gratuitos para el cifrado de las conexiones entre los dispositivos e internet, lo que garantiza que nadie pueda interceptar y robar los datos en tránsito.Sin embargo, como lo advirtió el investigador de seguridad Scott Helme, el certificado raíz utilizado actualmente por Let's Encrypt, el IdentTrust DST Root CA X3, caduca el 30 de septiembre.Eso significa que después de que expire el certificado, las computadoras, los dispositivos y los llamados clientes web, como los navegadores, dejarán de confiar en los certificados emitidos por esta autoridad. Es decir, dejarán de poder acceder a internet.Algo similar ocurrió el mayo pasado, cuando expiró el certificado de AddTrust External CA Root."Dada la diferencia de tamaño relativo entre Let's Encrypt y AddTrust, tengo la sensación de que la expiración de la raíz de IdenTrust tiene el potencial de causar más problemas (...) Al menos algo, en algún lugar se va a romper", advirtió Helme.Si bien millones de sitios web dependen del certificado que está a punto de expirar, para la inmensa mayoría de los usuarios de internet no hay nada de qué preocuparse.Los dispositivos que pueden verse afectados son solamente aquellos más antiguos, los cuales no se han sometido a actualizaciones, como los móviles con versiones de softwares de hace años, por ejemplo.Desde Let’s Encrypt informan que tienen una solución alternativa que podría evitar que la mayoría de los teléfonos inteligentes se vean afectados por la caducidad de su producto. La organización hizo una transición a otro certificado, el cual no vence hasta 2035. El problema es que, de momento, muchos dispositivos Android, en particular los que utilizan la versión Nougat 7.1.1 y anteriores, no confían en este nuevo certificado.Según sugiere Let’s Encrypt, la instalación del navegador Firefox podría evitar que las personas se queden sin internet a raíz de la expiración de su certificado.Estos son los algunos dispositivos que serán afectados por la expiración de este certificado:

