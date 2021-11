https://mundo.sputniknews.com/20211123/t-mec-a-eeuu-mexico-y-canada-no-les-interesa-avanzar-en-la-integracion-politica-1118569513.html

La reciente cumbre de los presidentes de EEUU, México y Canadá tuvo como aspecto relevante "su dimensión política", destacó a 'Telescopio' el licenciado en Economía mexicano, Fidel Aroche.

T-MEC: "A EEUU, México y Canadá no les interesa avanzar en la integración política" La reciente cumbre de los presidentes de EEUU, México y Canadá tuvo como aspecto relevante "su dimensión política", destacó a 'Telescopio' el licenciado en Economía mexicano, Fidel Aroche.

El encuentro del 18 de noviembre en Washington entre los líderes de EEUU, México y Canadá fue el primero oficial desde 2016. Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau destacaron la necesidad de fortalecer las relaciones trilaterales.Integración económica regional, cómo afrontar la pandemia, el tema migratorio y la recuperación comercial, aparecen entre los puntos centrales en las agendas de los tres integrantes del tratado de libre comercio T-MEC, México, EEUU y Canadá.Este instrumento internacional sustituyó a partir de 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y aportó importantes cambios en materia de comercio exterior en las naciones participantes.Joe Biden apunta a reanudar relaciones sólidas con Canadá y México como parte de su nuevo enfoque internacional. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dejó en claro que el empleo y la necesidad de cooperación son sus prioridades.López Obrador enfatizó en el problema migratorio y en la confianza que debe existir en las relaciones con sus socios del norte.El maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y doctor en Economía por la Universidad de Londres también destacó que "esto habla del interés de EEUU por recuperar la importancia que puede llegar a tener el tratado vigente con sus vecinos. Y ocurre cuando tiene interés por discutir algunos temas relevantes en su agenda regional", agregó.Según Aroche, a los tres países "no les interesa avanzar en la integración política, lo que a su vez tiene consecuencias en la forma en que funciona la integración económica, porque esta ha avanzado mucho pero seguimos con problemas que se arrastran desde hace años".Un ejemplo de esto, según el analista, es "la movilidad del factor trabajo. Se mueve el capital pero el trabajo sigue con problemas. No está permitida la migración de los trabajadores y eso es parte de los avances desiguales y asimétricos que tenemos".Consultado sobre el peso que pueden tener los acuerdos en el T-MEC en el marco del enfrentamiento estratégico entre EEUU y China, Aroche consideró que Pekín "es un formidable competidor, pero el asunto con América del Norte enfrentado al gigante asiático es que los tres países tienen serios problemas de productividad y de competitividad".En el caso de México y Canadá, el analista entiende que ambas naciones "han permitido que EEUU diga qué es lo que tenemos que hacer porque no tenemos serias políticas nacionales de desarrollo tecnológico o de productividad y empleo", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

