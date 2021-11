https://mundo.sputniknews.com/20211120/la-cumbre-de-los-tres-amigos-neomonroismo-con-disfraz-tabasqueno-1118465482.html

La cumbre de los 'tres amigos': neomonroísmo con disfraz 'tabasqueño'

La cumbre de los 'tres amigos': neomonroísmo con disfraz 'tabasqueño'

Los 'tres amigos' del geoeconómico T-MEC de 'Norteamérica' se reunieron en los mejores términos coreográficos cuando la escenografía irredentista de EEUU sigue... 20.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-20T13:11+0000

2021-11-20T13:11+0000

2021-11-20T13:17+0000

internacional

✒️ firmas

eeuu

canadá

andrés manuel lópez obrador

hermenéutica geopolítica

méxico

joe biden

justin trudeau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1118466061_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be43f7ac616a9a4d13cd6709ec499304.jpg

Después de cinco años los 'tres amigos' —tripartito bloque geoeconómico del T-MEC que sustituyó Trump en términos más favorables a EEUU, en detrimento de México y Canadá en lugar del TLCAN—, se reunieron con Biden en Washington en una atmósfera muy amigable donde destacó más la coreografía que la hasta ahora todavía inmutable escenografía tanto de la realidad geoeconómica, en su versión del nuevo T-MEC, como geopolítica, que procura el militar-nuclear Comando Norte (Northcom) creación de Baby Bush: antiguo NORAD contra la URSS, de EEUU y Canadá, sumados de México, Puerto Rico y Bahamas.Los medios de China, el país afectado por la reciente cumbre de los "tres amigos", no ha reaccionado a la expansiva sinofobia que no será fácil aplicar en el continente americano, tampoco, al corte de caja de ahora, los medios tradicionales anglosajones ni siquiera han reportado la cumbre, con la salvedad del portal Bloomberg (19.11.21) que puso en relieve la creativa propuesta del presidente mexicano AMLO que vinculó la resolución del tema migratorio con una ayuda sustancial económica al 'triángulo norte' de Centroamérica (Guatemala/Honduras/EL Salvador) con el sur de México, como "clave para el crecimiento" y "su combate (sic) con China".Los medios mexicanos —incluyendo a los opositores costumbristas— son ditirámbicos en festejar la pirotecnia del "triunfo" de AMLO.En México, las redes sociales difundieron en forma simpática la cercanía y la "química (canciller Marcelo Ebrard dixit)" de un Biden agarrándole la rodilla a AMLO.El canciller Ebrard, hoy puntero presidencial en las encuestas a dos años de la unción del partido gobernante Morena —que acaba de destapar como "presidenciable" al poderoso exgobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández— no ocultó su felicidad en un video oficial donde expuso la "afinidad" ideológica (sic) entre los tres gobiernos de corte "progresista".Bloomberg, exageradamente pro Biden, comentó que el presidente de EEUU "no contestó" el exhorto humanitario de AMLO frente a los reporteros en el patio de la Casa Blanca, a grado tal que la nota principal del portal británico Daily Mail se enfocó a la defensa poco convincente de su jefa de prensa Jen Psaki, debido a que no se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa al respecto, lo cual no constituye una buena señal sobre lo realmente sustancioso.Mientras AMLO "urgió al presidente de EEUU Joe Biden a reducir las importaciones de Norteamérica y a aflojar las restricciones migratorias, para facilitar la escasez laboral", según Bloomberg, existieron "señales de puntos de presión (sic) detrás de las muestras coreográficas (sic) de unidad", primordialmente lo que se refiere al tema candente de los vehículos eléctricos que Biden contempla subsidiar en el seno de la industria y los sindicatos de EEUU, en detrimento de las plantas automotrices de México y Canadá.En forma espectacular, el presidente mexicano AMLO, como es conocido por las siglas de sus nombres y apellidos, expuso la "integración" geoeconómica muy idílica de 'Norteamérica', que alentó expandir a todo el continente americano para así detener el irredentismo de China, básicamente en Suramérica.En su sorprendente ofensiva diplomática, AMLO felicitó al presidente Biden de intentar legalizar a 11 millones de indocumentados mexicanos en EEUU, lo cual suena a una tarea sisifiana cuando el tema migratorio es la carta electoral de los republicanos para las elecciones intermedias de noviembre de 2022, en momentos en los que la aceptación de Biden se ha desplomado en forma alarmante a niveles entre 36 y 30%, dependiendo de quién realice los sondeos, no se diga el colapso popular de la vicepresidenta Kamala Harris que se encuentra a niveles de aceptación entre 20 y 28%, a grado tal que ha despedido a su jefa de prensa como chivo expiatorio en pago a su repulsión generalizada cuando el coro de voces ardientes de los republicanos exige que le quiten la responsabilidad de la agenda migratoria en la transfrontera, cuando curiosamente, la misma CNN, portavoz oficioso de los demócratas, ha filtrado que la vicepresidenta se ha vuelto un obstáculo a la conducción gubernamental.A mi juicio, la propuesta del presidente AMLO sobre una agenda geoeconómica para todo el continente americano sin China, para no decir contra Pekín, constituye un 'neomonroísmo' con disfraz 'tabasqueño' —en alusión al estado natal petrolero y ganadero del mandamás mexicano— y que, cabe recordar, fue manejado conceptualmente tanto por la dupla demócrata Clinton/Al Gore, como por el binomio republicano Baby Bush/Cheney conocido como ALCA —Asociación de Libre Comercio de las Américas— y cuya sede propuesta fue Miami (Florida), hoy, cuarto de siglo más tarde, representa el principal bastión del trumpismo que es consustancialmente repelente del ALCA y de la migración.Justamente hace 16 años los entonces poderosos presidentes suramericanos Kirchner, Chávez y Lula derrotaron al ALCA patrocinado por EEUU.El gran escollo del 'neomonroísmo tabasqueño' reside precisamente en su financiamiento —cuando EEUU, no se diga sus otros dos socios en el seno del T-MEC y del Comando Norte, carecen la capacidad alusiva— no cuenta con un margen financiero de maniobra, mientras China se ha convertido en forma pragmática, independientemente de las siglas ideológicas, en el principal acreedor de nueve países de Latinoamérica, en particular, del gigante brasileño y de otros países del cono sur y del Mercosur.Resalta en dramático contraste entre la cumbre del CELAC de septiembre del que fue anfitrión el mismo AMLO, más de corte doméstico y familiar, donde el cierre corrió a cargo del mandarín chino Xi Jinping y la antipódica cumbre de los 'tres amigos' del T-MEC, más de corte regional, donde queda excluida China.A días de la cumbre de los "tres amigos", el rotativo británico Financial Times (15.11.21), muy cercano a los intereses de George Soros en Canadá y su alianza con el primer Justin Trudeau, arremetió contra los planes de subsidios a los vehículos eléctricos de Biden que "detonaron ultraje (sic) en México y Canadá", debido a que "rompen las reglas del comercio internacional" y forman parte del paquete social del presidente de EEUU de casi dos billones de dólares frenado hoy en el senado y que otorga un "crédito impositivo de 7.500 dólares para los vehículos eléctricos hechos "únicamente (sic)" en EEUU a partir de 2026", mientras "otros 4.500 dólares en créditos impositivos serían disponibles para comprar los carros eléctricos hechos por los sindicatos de EEUU", lo cual es "inconsistente" con las obligaciones de EEUU en el T-MEC.Más allá de consideraciones militares y geoestratégicas que representan México y Colombia para la hegemonía de EEUU en el continente americano y su doctrina neomonroista —"América para los Americanos", doctrina muy caduca de 1823—, lo real es que AMLO se posicionó—debido tanto a la geopolítica regional como a la relevante y ascendente demografía de los mexicanos en EEUU que determinan las elecciones en California y en Texas,los dos primeros PIB de EEUU —como el máximo y preferido interlocutor latinoamericano de Washington tanto en la cuestión migratoria con Centroamérica como con la nueva modalidad del "neomonroísmo tabasqueño" para el resto de Latinoamérica, que se definirá principalmente en las elecciones intermedias de EEUU en noviembre de 2022.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/amlo-se-reune-por-primera-vez-con-joe-biden-1118395894.html

https://mundo.sputniknews.com/20211118/america-esta-en-movimiento-otra-vez-biden-tras-reunion-con-amlo--1118408898.html

https://mundo.sputniknews.com/20211118/arranca-la-reunion-bilateral-entre-amlo-y-trudeau-1118390254.html

eeuu

canadá

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

✒️ firmas, eeuu, canadá, andrés manuel lópez obrador, hermenéutica geopolítica, méxico, joe biden, justin trudeau