https://mundo.sputniknews.com/20211122/un-nuevo-pulmon-en-madrid-plaza-de-espana-ve-la-luz-tras-dos-anos-y-medio-de-reforma-1118495012.html

Un nuevo pulmón en Madrid: plaza de España ve la luz tras dos años y medio de reforma

Un nuevo pulmón en Madrid: plaza de España ve la luz tras dos años y medio de reforma

El nuevo espacio cuenta con más de un millar de árboles, carril bici y zonas museizadas. El tráfico rodado circula bajo el suelo. La remodelación del lugar ha... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T11:49+0000

2021-11-22T11:49+0000

2021-11-22T11:49+0000

españa

madrid

arquitectura

obras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118494692_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b7a173d5923cbb4f70ab9151af0229f3.jpg

Dos años y medio han pasado desde que las vallas se levantaron en la madrileña plaza de España. Un largo periodo de espera para finiquitar la reforma de un punto clave del centro de la capital española. Dificultades técnicas y problemas con el patrimonio han ralentizado el proceso. Sin embargo, ya está lista para lucir. El 22 de noviembre deja de ser propiedad de radiales y taladros para ser de la ciudadanía.La plaza de España se convierte en un gran espacio verde de 70.000 metros cuadrados que conectará Madrid Río, Parque del Oeste, Jardines de Sabatini, Campo del Moro y Casa de Campo. El peatón será el principal protagonista, ya que el tráfico rodado se ha trasladado al subsuelo. Precisamente, un megatúnel de más de un kilómetro unirá la calle Bailén a la altura de Mayor con la calle Ferraz. Se trata de una prolongación del paso subterráneo que discurre bajo la plaza de Oriente. Dos tubos independientes para cada sentido de circulación con dos carriles conforman la obra. Por otro lado, el túnel que comunica Gran Vía con la Cuesta de San Vicente se mantiene, aunque queda cerrado a los transeúntes.Un lugar en el que la vegetación tiene un papel destacado. Más de 1.000 árboles han sido plantados para conferir un aspecto relajado a la zona. Al lado de la estatua de Don Quijote se han colocado varias encinas, dado que es la especie que más se nombra en la obra de Miguel de Cervantes. No es el único detalle del libro en la plaza, ya que los juegos instalados para niños están inspirados en la isla de Barataria, lugar imaginario que gobernó Sancho Panza.Además, la plaza contará con un carril bici y un paseo arqueológico. Precisamente, los restos hallados durante la reforma fueron los causantes del retraso. Durante la construcción del túnel aparecieron bajo tierra los sótanos y bóvedas del palacio de Godoy, levantado en el siglo XVIII por Sabatini y demolido en el XX. Motivo por el que el paso para vehículos tuvo que realizarse con el llamado método belga: a pico y pala, de forma casi artesanal, sin abrir el suelo y bajo los vestigios históricos. Unos trabajos de salvaguarda que añadieron 9,9 millones de euros más al presupuesto inicial. No fue el único sobrecoste: un muro con arcos en Ferraz, el cual tuvo que ser sacado a superficie, obligó a desembolsar 2,5 millones de euros adicionales.La factura final es de 74,4 millones de euros, un 20% más que los 62 millones de euros planeados en un principio. El proyecto comenzó en abril de 2019, aunque fue aprobado en 2017, cuando Manuela Carmena era alcaldesa de la ciudad. Entonces, la regidora permitió a los vecinos de la capital elegir cuál era su idea favorita. Venció Welcome Mother Nature, diseño de los arquitectos Lorenzo Fernández-Ordóñez, Aránzazu La Casta y Fernando Porras-Isla.La plaza de España se abre a las personas y a la naturaleza. El paso elevado de vehículos construido a finales de los 60 se convierte en una plataforma peatonal para dar cohesión al centro histórico de la ciudad. Un nudo verde que atará algunos de los parques más conocidos de Madrid. Además, ha servido para instalar un suelo técnico de enchufes para la celebración de eventos y ferias y para la reforma del aparcamiento subterráneo del lugar, cuya estructura estaba muy deterioradaLa cinta de la remodelación la cortará el alcalde de la urbe, José Luís Martínez-Almeida. La plaza de España es la primera gran obra de su mandato. Un trabajo que viene de atrás y que será él quien lo dé por concluido. El siguiente paso será la aceptación ciudadana.

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madrid, arquitectura, obras