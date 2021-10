https://mundo.sputniknews.com/20211002/la-lucha-de-unos-vecinos-de-madrid-contra-un-campo-de-golf-que-desenmascaro-la-corrupcion-del-pp-1116522909.html

La lucha de unos vecinos de Madrid contra un campo de Golf que desenmascaró la corrupción del PP

La lucha de unos vecinos de Madrid contra un campo de Golf que desenmascaró la corrupción del PP

En Chamberí, un barrio de Madrid sin apenas zonas verdes, se formó una plataforma que luchaba para volver al proyecto original de un parque en unos terrenos...

Ni se oponían ni les apasionaba el golf. Simplemente querían un parque. Era, de hecho, lo que iban a tener, según el proyecto presentado. Antes de que un "capricho" de la nueva presidenta desbaratara los planes. Aquel cambio repentino provocó que un grupo de vecinos se uniera en su contra. Esa unión dio paso a una plataforma y, después, a una demanda que hizo aflorar otros escándalos. En Chamberí, un barrio al noroeste de Madrid, la lucha de algunos residentes consiguió desmantelar un campo ilegal y señalar la corrupción del Partido Popular. Ahora, ya hay una valla que anuncia las obras del jardín que querían y un documental que relata el proceso.Se llama De interés general, la categoría que le puso el Gobierno regional a esos 55.000 metros cuadrados para tratar de salvar la construcción. Y acaba de proyectarse después de recaudar lo suficiente con un sistema de micromecenazgo. "Tenía que contarse de alguna manera", arguye Mercedes Arce, vicepresidenta de la Asociación Parque Sí, que rememora desde su casa, al lado de este espacio, este periplo de la calle a la pantalla. Un camino comunal, de constancia y resistencia, que empezó por un cambio de cartel."Lo primero que llamó la atención fue que en el panel de las obras ponía que iba a ser un campo de golf", apunta Arce. Ese rótulo, para hacerse una idea, llevaba en pie desde 2003. Aquel año, los titulares de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento —Alberto Ruiz Gallardón y José María Álvarez del Manzano, respectivamente— firmaron un área verde enorme en unas parcelas que habían pertenecido al Canal de Isabel II. Realmente era un proyecto de 2002 y se publicitaba como El Retiro de Chamberí: 118.000 metros cuadrados con un estanque, jardines, un helipuerto y una instalación deportiva. En 2005 estaría disponible para su uso en el barrio con menos zonas verdes por metro cuadrado de Madrid.Pero en este trecho temporal, la situación se transformó. En ambos equipos de Gobierno seguía el PP, aunque los dirigentes habían cambiado. En la Comunidad Autónoma, Esperanza Aguirre había logrado ser la líder después de ejercer como Ministra de Cultura. Un puesto que revalidaría en dos elecciones y que dejaría en 2012 con un reguero de casos en los juzgados. Entre ellos, el relacionado con el campo de golf: cuando alcanzó el poder, alteró los planes del ejecutivo anterior, incluso sabiendo que no respetaba las licencias originales. Y derivó en una protesta ciudadana inesperada, que Arce tilde de "espontánea"."Todo empezó con un cartel que puso una vecina cuando levantaron unas torres. Ponía 'Parque sí, golf no' y a mí me pareció buena idea. Así que, como estaba en el AMPA [Asociación de Madres y Padres de Alumnos] del colegio Asunción Rincón, propuse que siguiéramos el ejemplo y nos quejáramos", explica Arce. Escribieron su queja y salieron a la calle. Era un domingo de 2006 y, sin saberlo, el inicio de varias jornadas similares. Porque Aguirre siguió con sus planes: a pesar del rechazo del Ayuntamiento y de ser ilegal, la entonces presidenta regateó a la ley considerándolo "de interés general". Una categoría que, según la Ley del Suelo, sirve para aquellos terrenos que tienen carácter "de urgencia" o de "excepcional interés público".Y "un campo de golf no lo era", aduce Arce. De hecho, el proyecto encareció en más de un 37% el presupuesto, que pasó de 42 millones a 58. Las protestas por esa alteración de la idea original se prolongaron. Cada domingo, o entre semana, un grupo numeroso se plantaba contra un espacio que no respondía a las necesidades del sitio. "Y que, aparte, no utilizaba casi nadie: si la empresa está en bancarrota", añade la presidenta de la plataforma.Gracias al periodista Manuel Rico, que siguió el caso, obtuvieron los registros y la titularidad. En estos documentos, además de la extrañeza con el golpe de timón, aparecieron más notas curiosas. Como que, según las investigaciones en la Audiencia Nacional dentro del denominado Caso Lezo, el presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, había amañado el contrato para que derivara, mediante subcontratas, en su hermano y su cuñado, con medio millón de euros de beneficio y un coche BMW de premio. Además, quien fuera después el recambio de Aguirre al frente de la Comunidad obtuvo dividendos en forma de mordida, lo que ahora desemboca en que se le pidan seis años de cárcel.Un veredicto por determinar y que tardó en arrancar. Mientras, los vecinos de Chamberí resistían. Presentan varias denuncias contra la administración, que incluso recurre al bufete de abogados Cuatrecasas. La lucha adquiere mimbres de lo que, tirando del tópico, se suele definir como "un David contra Goliat". "Se ha dicho eso, pero es que es lo más acertado, porque éramos unas cuantas personas que tuvimos que constituirnos como asociación y recaudar dinero con fiestas para costear los pleitos", arguye Arce, que ni siquiera ve el asunto como una revancha ni con unas siglas concretas: "Era una pelea por algo necesario para el parque. Aquí hay mucha gente del PP y ni siquiera lo querían. También les parecía un sinsentido. Además, yo confío en las instituciones y no quiero que nos defrauden".Alegación tras alegación, la plataforma fue consiguiendo avances. Se paralizó la actividad, se investigó, se desmanteló y se enjuició a los responsables. Y con Isabel Díaz Ayuso se reseteó el proyecto: hoy el cartel vuelve a mostrar un plan de 45.000 metros cuadrados con zonas verdes y alguna instalación deportiva lejos de los hoyos donde practicar el swing. Si todo marcha según los plazos, en 2023 tendrán el parque soñado. Dos décadas después de aquella firma endemoniada. "Hasta que no lo veamos, no ponemos la mano en el fuego", indica Arce, deseando bajar con sus nietos. "No cantamos victoria, pero estamos muy contentos", resume.Otra de sus compañeras de la Asociación Parque Sí, Lola Vázquez, añade adjetivos: "Es una alegría, producto de la constancia". Vázquez remarca a Sputnik que lo importante es exponer cómo ha sido un trabajo conjunto. "Podría haber salido de otra manera, pero ha ido así. Y es una demostración de que si luchas puedes conseguirlo", concede, prudente en los pronósticos y coincidiendo en que da igual el signo político del barrio: "No me sorprendió el apoyo porque era una cuestión de sentido común", alega ante un vecindario donde el PP obtuvo casi la mitad de los votos en los comicios de mayo de 2021.Miguel Ángel Sánchez, director de la cinta, relata a Sputnik cómo se unió al proyecto y por qué se embaucó en el rodaje. "Me llamó la atención el pulso mantenido con el poder durante tantos años. Era casi épico. Y al final, después de varios giros, termina por destapar la corrupción que había detrás. Es un duelo estirado en el tiempo y donde las alternativas de victoria y derrota mantienen vivo el interés", explica, detallando cómo los gastos se han reducido al mínimo (incluyendo trabajo voluntario) con tal de enseñar esta lucha."Lo alucinante es la generosidad, la solidaridad, cómo se han movilizado por intereses ajenos, no propios, algo tan inusual en estos momentos del divide y vencerás", zanja, poniendo en segundo plano el golf. Una disciplina que ni demonizan ni alaban y de la que, tras este periplo, conocen parte de su vocabulario. Conceptos en inglés de las diferentes partes de la pista que enumeran ahora como patrimonio de la lucha —green, tee, fairway, pitch & putt…— y que confían en cambiar por otros, más frecuentes: fuente, columpio, arbusto…

