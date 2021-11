https://mundo.sputniknews.com/20211122/putin-da-ejemplo-1118515838.html

Putin da ejemplo

Putin da ejemplo

Vladímir Putin da ejemplo con la vacunación contra el Covid-19. Presidenciales en Chile: habrá segunda vuelta con pronóstico incierto. Mientras, el PSUV fue el... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T18:21+0000

2021-11-22T18:21+0000

2021-11-22T18:21+0000

octavo mandamiento

vladímir putin

nicaragua

venezuela

organización de estados americanos (oea)

vacunación

elecciones

sputnik light

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118515776_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0a49dd85568c42a17da300d742026b21.png

Putin da ejemplo Putin da ejemplo

Predicar con el ejemploEste domingo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con Denís Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya que desarrolló la vacuna Sputnik V. "Hoy, siguiendo su recomendación y la de sus colegas, me he puesto una nueva inoculación, de Sputnik Light. Eso se llama revacunación", reveló Putin desde su residencia de Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú, donde tuvo lugar la reunión.Efectivamente, se puede interpretar este anuncio del mandatario como una invitación a los rusos a seguir su ejemplo y vacunarse. Y es que el presidente ruso recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y la segunda, el 14 de abril de este año. Entonces, Putin no precisó con qué fármaco anticovid se había inmunizado, algo que sí hizo a finales de junio pasado durante la línea directa, cuando admitió que se inmunizó contra el coronavirus con la Sputnik V.Es de esperar que el ejemplo del jefe de Estado ruso sirva de estímulo a quienes se oponen a vacunarse contra el COVID-19, pese a que en Rusia hay reservas suficientes de las vacunas para inocular a toda la población.El oficialismo ganó la mayoría de las gobernaciones en VenezuelaEl Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV] fue el gran vencedor en las elecciones regionales y municipales de este 21 de noviembre en la nación caribeña. 20 de las 23 gobernaciones del país fueron ganadas por el partido de Gobierno, tal como informó a la medianoche del domingo el presidente del Consejo Nacional Electoral [CNE], Pedro Calzadilla, cuando se tuvo el primer boletín con los resultados.Poco después, el presidente, Nicolás Maduro, emitió un discurso a la nación. "Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha producto del trabajo perseverante, de llevar la verdad con rectitud a todas las comunidades…. Esfuerzo tremendo que se hizo".A su vez, Maduro hizo un llamado a los gobernadores electos de la oposición. "Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento, con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados. Es mi llamado, una vez más lo hago, con buena voluntad, con buena fe en respeto a las leyes de la democracia"Horas antes de finalizar la votación, el director para América de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter: "Urgente. Hemos recibido denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela. Estamos siguiendo de cerca la situación en el país. Mis mensajes directos están abiertos para recibir denuncias de víctimas o testigos presenciales. Por favor retuitear".Algo a lo que respondió el canciller venezolano: "La irresponsabilidad y el atrevimiento de este señor carecen de límites. En su desesperación, ante la impecable jornada democrática, pretende fabricar un expediente virtual para intentar enturbiar el civismo y la vocación democrática del pueblo venezolano".En tanto, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, también le respondió a Vivanco desde su cuenta de Twitter. "Totalmente falso. En Venezuela no existen colectivos armados. Se produjo un hecho delictivo aislado al proceso electoral y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas actúa ajustado a la ley para determinar responsabilidades penales respectivas".Por su parte, el ministro de Industrias y producción nacional, Jorge Arreaza, colocó en sus redes un mapa pintado casi en su totalidad en rojo en referencia a todos los estados ganados por el chavismo. "Gracias, pueblo amado. Como dijo el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre: gloria al vencedor, honor al vencido. Avanzaremos en el diálogo constructivo por la senda de la paz y la soberanía".Desde Cuba, el presidente de ese país, Miguel Díaz Canel escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: "Felicito al bravo pueblo venezolano y al Gran Polo Patriótico, liderado por el hermano presidente Nicolás Maduro, por la contundente victoria en las elecciones regionales y municipales celebradas en Venezuela".Mientras, desde Perú, el secretario ejecutivo del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribió: "Perú Libre expresa felicitaciones al pueblo de Venezuela. El oficialismo ganó 21 estados de 24, incluyendo la capital. Una vez más el pueblo reafirmó el apoyo a la Revolución Bolivariana y al socialismo del siglo XXI- Una derrota más al imperialismo norteamericano".'Megaelecciones' en Venezuela: "Hemos vivido un proceso verdaderamente limpio"Todos los intentos de hacer fracasar los comicios regionales y municipales en Venezuela resultaron en vano: el chavismo triunfó en una aplastante mayoría de los estados del país, aunque la campaña de EEUU y sus aliados –incluidos los internos de la nación caribeña– afectaron la participación, según un balance del periodista Ítalo Urdaneta.En conversación con Sputnik, Urdaneta apuntó que las 'megaelecciones' del 21 de noviembre volvieron a demostrar que Venezuela "es un país que está apegado al proceso democrático", al tiempo que denunció que "indiscutiblemente, las sanciones y el bloqueo unilateral que le ha impuesto EEUU a Venezuela ha causado efectos en muchos electores", provocando que "mucha gente se abstuviera de votar".No obstante, insistió en que el país está firme en su empeño de "seguir en su lucha y en su resistencia".Prensa dominante busca amargar triunfo del chavismo en 'megaelecciones'"El chavismo logra una contundente victoria en las elecciones regionales de Venezuela". Así lo titula la cadena española RTVE, señalando en su web que "el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado en 20 de los 23 estados del país". Se destaca, asimismo, que "ha obtenido estos resultados frente a una oposición que ha participado por primera vez en cuatro años tras boicotear las elecciones presidenciales y legislativas". "Ha pagado cara su falta de unidad, además de un lustro llamando a la abstención, lo que ha sembrado la semilla de la desconfianza en buena parte de la ciudadanía", señala el medio.El triunfo del oficialismo irrita y visiblemente a medios como el diario ABC. "Maduro materializa otra farsa electoral y se queda con 20 gobernaciones", sostiene el periódico. "El mapa de Venezuela quedará 87% teñido de rojo a partir de ahora, y durante los próximos cuatro años. El régimen de Nicolás Maduro se hizo con el control de 20 de las 23 gobernaciones y con la importante Alcaldía de Caracas, mientras que la oposición apenas logró quedarse con tres estados", indica su artículo en tono alarmante.Ante estos hechos, ABC afirma que, "al igual que la 'Crónica de una muerte anunciada', la farsa electoral estuvo cantada en el primer momento en el que el presidente chavista anunció que su país celebraría elecciones en noviembre", acusando al mandatario de haber renovado –"según sus intereses"– "las autoridades del complaciente" Consejo Nacional Electoral, entre otras afirmaciones.Llama la atención que el medio sirve como portavoz de la oposición venezolana, difundiendo mensajes de personajes como Juan Guaidó, calificado por ABC como "el presidente interino". Se constata que Guaidó "guardó silencio en sus redes sociales durante todo el domingo", pero, sin embargo, "el sábado, el líder opositor aseguró en su cuenta personal de Twitter que Maduro 'seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado'" por la Corte Penal Internacional.Citando viejos tuits de este autoproclamado presidente –en particular, sus palabras donde promete "las consecuencias" para el "régimen" de Maduro de "burlar las reglas democráticas"– el medio no hace casi ningún eco de las declaraciones del real mandatario venezolano.Unas declaraciones que recoge el diario Ámbito Financiero. "El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este domingo como un 'éxito' y 'una victoria' para la democracia las elecciones regionales y municipales" del 21 de noviembre, se lee en su portal, donde se citan también sus palabras de que el sistema electoral venezolano es "fácil, seguro accesible sobre todo protegido, y auditado".Mientras, varios medios están agitando el fantasma de fraude en los comicios venezolanos, entre ellos la cadena Deutsche Welle, que parece que se esforzó al máximo para encontrar algo que echara sombra sobre las elecciones. Lo poco que consigió proviene del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien afirmó haber recibido "denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela". También se recogen las denuncias de la ONG Espacio Público, que aseveró que varias personas "fueron víctimas" de "violaciones del derecho a la libertad de expresión".Unos pocos incidentes –a veces no confirmados– que dieron lugar a que el mencionado diario ABC escribiera lo siguiente: "El fraude electoral orquestado por el régimen de Nicolás Maduro estuvo marcado una vez más por irregularidades y denuncias de los que ayer ejercieron el voto en las elecciones regionales en Venezuela". Pero, en vez de centrarse en hechos bien concretos, el medio habla de "6 millones de emigrantes que han huido de la crisis generada por Maduro", al tiempo que vuelve a recurrir a los pronunciamientos de las caras visibles de la oposición como si fueran una fuente totalmente fiable.Una estrategia adoptada también por Deutsche Welle, que indica, en particular, que "el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles se pronunció y pidió 'atención' a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que se encuentra en el país", un hecho que, según buscaría dar a entender el medio, lo dice todo.Sea como sea, la derrota de la oposición es un hecho consumado, donde lo único que le queda a la prensa dominante es tratar de amargar el triunfo del oficialismo. Una victoria que el diario El Mundo califica como "el guion preparado por la revolución bolivariana", pero no va más allá de estas palabras y reconoce que "los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela mantienen el control" de la mayoría de las gobernaciones, "además de la Alcaldía Libertador de Caracas, la más importante del país".Países del ALBA expresan su apoyo a Nicaragua tras su salida de la OEAEl pasado 19 de noviembre, Nicaragua oficializó su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos [OEA], organismo al que acusan de facilitar la intervención estadounidense en América Latina y el Caribe. Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el periodista estadounidense Benjamin Norton.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

nicaragua

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir putin, nicaragua, venezuela, organización de estados americanos (oea), vacunación, elecciones, sputnik light, аудио