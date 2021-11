https://mundo.sputniknews.com/20211121/calor-y-largas-filas-los-enemigos-de-las-elecciones-en-chile-1118482539.html

A pesar de que el horario permitido para votar se extiende desde las 08:00 (11:00 GMT) hasta las 18:00 (21:00 GMT) la mayoría de los chilenos prefirieron ir pasado el mediodía. Según Daniel Carreño, un elector que llegó en pantalones cortos y camiseta deportiva a su local en Providencia (sector oriente de Santiago), esto sería algo cultural."Los chilenos no se levantan temprano, están acostumbrados a ir a votar tarde y dejan todo a última hora", dijo a la Agencia Sputnik en un tono algo irónico, ya que él mismo llegó a las 12:30 a su local de votación tras haberse quedado durmiendo en la mañana.La decisión de no ir a votar temprano pesó a muchos electores sobre todo en Santiago, debido al intenso calor que comenzó a aumentar pasadas las 11:00 de la mañana, llegando hasta los 33 grados. Las chalas, las poleras y los "shorts" fueron los protagonistas de la jornada. Asimismo, las autoridades sanitarias y gubernamentales hicieron constantes llamados a la ciudadanía a llevar botellas de agua, gorros, sombrillas y cualquier elemento que les permitieran capear el calor.Pero en este aspecto el chileno también fue algo porfiado.Carmen Altamirano, una electora de 72 años, acudió pasadas las 13:00 a sufragar sin la vestimenta adecuada y sin la hidratación correspondiente. Grave error. El calor era difícil de soportar y la fila cubría casi más de media manzana. A raíz de aquello, Altamirano tomó la decisión de irse."No puedo estar acá a todo sol. Mi idea es volver más tarde pero dependo de mi hija, si es que me puede venir a dejar", señaló a Agencia Sputnik, dejando en evidencia el impacto que puede tener el clima en un proceso electoral.Votantes "tortuga"El segundo villano de la jornada fueron las largas filas. Algunos votantes que esperaban bajo el sol culparon a viva voz la organización del Servicio Electoral, acusando que los establecimientos electorales no estaban distribuidos de manera correcta o que los funcionarios dispuestos en los locales no eran lo suficientemente eficientes.Sin embargo, los vocales de mesa (ciudadanos designados para contar los votos y gestionar las mesas de sufragio) tenían otra versión: los votantes fueron los responsables. Valentina Alonso, la presidenta de mesa de uno de los locales de votación en Providencia, señaló a Agencia Sputnik que las agomeraciones se produjeron por culpa de los votantes "tortuga", quienes se demoraban demasiado en la caseta de sufragio.Alonso aclaró que la cantidad de personas que se agolparon haciendo fila no respondía a una mayor cantidad de personas votando, sino exclusivamente a la lentitud. "Acá han votado solo 100 personas y ya son las 13:00 horas. Aún falta que sufraguen 250 electores".Las Fuerzas Armadas, los funcionarios de los municipios y del Servicio Electoral fueron los encargados de organizar a la gente en los locales y supervisar que se respetaran todos los protocolos sanitarios. "En este local todo se realizó con normalidad. Todos han respetado las normas que son el uso correcto de mascarilla, distanciamiento social y sanitización con alcohol gel", explicó a Agencia Sputnik uno de los funcionarios municipales. Además, informó que en general la gente trae su propio lápiz desde la casa, para no usar el que dispone el local y evitar posibles contagios de COVID-19Siete candidatos a presidenteSiete son los candidatos presidenciales que compiten para suceder a Piñera en marzo de 2022, de ellos, el líder del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, y el abanderado del bloque de izquierda Frente Amplio, Gabriel Boric, son quienes tienen mayor posibilidad de obtener los dos primeros lugares según las encuestas.Más atrás en los sondeos aparece la aspirante de la Democracia Cristiana (centroizquierda), Yasna Provoste, y el candidato de la coalición oficialista Chile Podemos Más (centroderecha), Sebastián Sichel.La lista de candidatos la completa el economista Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (centroderecha), Marco Enríquez-Ominami del Partido Progresista (izquierda) y Eduardo Artés de Unión Patriótica (izquierda).En total hay 15.030.963 personas habilitadas para votar para la elección presidencial, 14.959.945 viven en territorio chileno y 71.018 residen en 249 en otros países.Solo los ciudadanos que viven en Chile podrán votar en las elecciones legislativas y de consejeros regionales, se eligen 155 diputados, 27 senadores y 302 consejeros regionales.Durante la jornada el Metro de Santiago será gratuito al igual que el metro de Valparaíso (centro), el de Concepción (centro sur) y los servicios de ferrocarriles entre ciudades.

