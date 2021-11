https://mundo.sputniknews.com/20211119/sanchez-anuncia-dos-nuevas-ayudas-para-la-palma-1118454891.html

Sánchez anuncia dos nuevas ayudas para La Palma

BILBAO (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó por séptima vez la isla de La Palma, en el archipiélago de las Islas Canarias... 19.11.2021, Sputnik Mundo

En su comparecencia ante los medios sin preguntas tras la jornada en La Palma, Sánchez anunció la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de una partida de "cuatro millones de euros para reparar instalaciones de suministro de agua", según dijo en presencia de las autoridades locales.Adelantó asimismo el presidente del Gobierno español que su Ejecutivo presentará ante la Unión Europea una solicitud para activar el Fondo de Solidaridad con la isla de La Palma y para ese fin, explicó Sánchez, se actualiza "permanentemente" la valoración de los daños, que en este momento alcanzan ya los 74,45 millones de euros.También recordó que se han aprobado ya indemnizaciones de seguros por valor de 33,6 millones de euros, de los que la mayoría –el 86%– corresponden a viviendas.Todo ello en una comparecencia en la que hizo un vasto repaso de las acciones de su Gobierno, después de que comiencen a proliferar las quejas por la lentitud de las ayudas públicas a los afectados y en la que se mostró comprensivo con las personas que perdieron la mayor parte de su patrimonio por la acción destructiva de la lava del volcán.Sánchez visitó horas antes el buque cisterna que suministra agua a las zonas del Valle de Aridane afectadas por la falta de suministro, dada la acción destructiva de la lava.El buque de la compañía pública Tragsa proporciona agua a la zona desde el 26 de octubre, como recordó el presidente del Gobierno.La demanda es importante no solo para el consumo humano, sino porque en el área hay numerosas plantaciones de plátanos, uno de los sustentos de la isla, junto con el turismo.Durante la jornada estuvo acompañado por la ministra de Transición Ecológica, pero no por el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, cuya visita estaba prevista, pero no se pudo producir por problemas con las conexiones aéreas.

