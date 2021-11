https://mundo.sputniknews.com/20211119/estonia-prohibe-temporalmente-los-vuelos-en-zona-fronteriza-con-rusia-1118432211.html

Estonia prohíbe temporalmente los vuelos en zona fronteriza con Rusia

HELSINKI (Sputnik) — Estonia prohibió los vuelos en la frontera con Rusia, temporalmente, por la construcción de una barrera en dicha zona, informó el servicio... 19.11.2021, Sputnik Mundo

"Por orden del departamento, los vuelos tripulados y no tripulados estarán temporalmente prohibidos del 19 al 26 de noviembre", comunicó el servicio de prensa.La nota subraya que la prohibición está relacionada con las actividades de las Fuerzas de Defensa, el Departamento de Policía y la Policía de Fronteras para el fortalecimiento fronterizo entre Estonia y Rusia.El Gobierno de Estonia anunció el miércoles la convocatoria de 1.684 miembros de la Reserva militar Okas 2021, para construir una cerca de alambre temporal en un tramo de aproximadamente 40 kilómetros en la frontera con Rusia, lo cual se lleva a cabo del 17 al 25 de noviembre.El ministro de Defensa estonio, Kalle Laanet, dijo anteriormente que la valla está diseñada para evitar posibles ataques híbridos contra las fronteras de la UE y la OTAN.También señaló que no había indicios de que existiera amenaza alguna en la frontera entre Estonia y Rusia, pero que es necesario estar preparado para un rápido desarrollo de la situación.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

