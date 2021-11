https://mundo.sputniknews.com/20211119/van-a-la-casa-del-verdugo-la-gran-mentira-sobre-la-crisis-migratoria-en-el-este-europeo-1118431360.html

"Van a la casa del verdugo": la gran mentira sobre la crisis migratoria en el Este europeo

La responsabilidad de Occidente de la masiva huida de habitantes de los países agredidos por EEUU y sus aliados es un tema que nunca aparece en los discursos... 19.11.2021, Sputnik Mundo

Unas causas que no tienen "nada que ver" ni con Bielorrusia ni con Rusia –la versión que se pretende 'vender' a la opinión pública occidental ante la presente crisis migratoria en el Este europeo–, sino que están directamente vinculadas a las intervenciones militares de la OTAN en países como "Afganistán, Irak, Siria, Libia, además de otras naciones agredidas por las potencias occidentales", señaló a Sputnik Guadi Calvo, especialista en Oriente Medio, África y Asia."A la gente no le queda más que tratar de llegar a Europa –porque llegar a EEUU es imposible– para tratar de hacer una vida, porque las invasiones, los bombardeos, las guerras de Occidente han robado la vida a pueblos enteros y la gente necesita tener una idea de futuro, de mejorar en lo que pueda sus condiciones, y para eso toman los riesgos que toman", subrayó el analista, al enfatizar que los refugiados "van a la casa del verdugo".Un camino que le costó la vida a decenas de miles de refugiados, particularmente en su intento de cruzar el Mediterráneo, al tiempo que la UE, entre otras consecuencias, está viviendo un "virulento resurgimiento de la extrema derecha", amenazándose también la integridad del bloque comunitario, tal y como demuestra el caso del Brexit, señaló.Según Calvo, Occidente "no va a asumir nunca jamás sus responsabilidades y sus culpas", y seguirá manteniendo a sus ciudadanos "en ignorancia" a través de su "prensa adicta que esconde permanentemente las realidades y las verdades".

