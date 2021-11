El 11 % de las mujeres argentinas sufrió abuso sexual en su infancia

https://mundo.sputniknews.com/20211119/el-11--de-las-mujeres-argentinas-sufrio-abuso-sexual-en-su-infancia-1118439997.html

El relevamiento dice que el 77% de las víctimas de violencia sexual en la infancia y adolescencia son de género femenino.En Argentina no existen datos unificados sobre las denuncias presentadas, las causas en trámite o el volumen de condenas por abuso sexual.Por ese motivo, Unicef realizó la siguiente pregunta a los encuestados: en su niñez o adolescencia, ¿alguna vez alguien la obligó de alguna manera a tener relaciones sexuales o realizar cualquier otro acto sexual cuando no quería hacerlo?.La constatación de que una de cada 10 mujeres sufrió abuso sexual coloca a la nación sudamericana dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que 1 de 5 mujeres y 1 de 13 hombres adultos declararon haber sido víctimas de este delito, el cual ocurre la mayoría de las veces en un contexto intrafamiliar. Las situaciones de abuso vienen acompañadas a menudo de castigos físicos severos contra los hijos.Este fue el caso del 15% de los niños y niñas cuyas madres fueron víctimas de violencia sexual antes de llegar a la mayoría de edad, porcentaje que baja al 6% respecto a los menores cuyas progenitoras manifestaron no haber sido víctimas de abusos.Entre noviembre de 2017 y septiembre de 2021, Unicef recibió 347 consultas sobre el Programa Las Víctimas contra las Violencias.El 78,1% de los menores que se contactaron lo hicieron por situaciones de violencia sexual que reconocieron haber padecido.De acuerdo a la información obtenida, el 43,2% de los agresores era un familiar, siendo en el 10,2% de los casos el padrastro, en otro 6,6% el padre y en el mismo porcentaje un tío.El 24,2% de los abusos fue cometido por agresores que no tenían relación previa con la víctima, a lo que se añade otro 17,3% que era un conocido no familiar.Durante la pandemia del COVID-19, la línea 137 de atención especializada registró un aumento del 48% en las llamadas de ayuda en relación al período anterior, que abarca desde octubre del 2019 hasta el 19 de marzo de 2020.El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió el 19 de noviembre con integrantes de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia y escritores que contaron en crónicas sus vivencias de abuso sexual en el libro "Somos Sobrevivientes".

