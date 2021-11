https://mundo.sputniknews.com/20211113/la-relacion-entre-una-menor-de-13-y-un-hombre-de-46-destapa-la-realidad-oculta-del-abuso-a-menores-1118201619.html

La relación entre una menor de 13 y un hombre de 46 destapa la realidad oculta del abuso a menores

En la zona norte de Sevilla una chica mantuvo durante meses una relación secreta. El problema es que ella tiene 13 años y él 46. Ante las sospechas, la madre de la niña denunció y el Grupo de Menores de la Policía Nacional detuvo al hombre. Se le imputa un delito de abuso sexual.Según desveló el Diario de Sevilla, ambos portaban unas alianzas en las que se lee Tú y yo y la familia descubrió audios de alto contenido sexual en el móvil de ella que delatan la práctica de sexo oral. Además, él le pedía a ella que lo mantuviera en secreto.Tras la intervención policial, la menor se ha sometido a una exploración en el hospital donde afirmó que los actos sexuales que había practicado eran consentidos y que estaba enamorada. Pero, en España, la edad mínima legal para mantener relaciones sexuales con consentimiento es de 16 años.Sin embargo, el juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, tras tomar declaración al hombre de 46 años le ha dejado en libertad provisional, a petición de la Fiscalía, imponiéndole la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor, confirman a Sputnik desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Fiscalía aclara que son medidas temporales, a la espera de que se desarrollen las diligencias oportunas.El caso escuece y ha suscitado polémica por el hecho de que el hombre esté en libertad provisional y por la acumulación de episodios que tienen a menores como víctimas y a hombres como delincuentes. Este mismo 12 de noviembre, la Policía Nacional anunciaba la detención de otro abusador que asaltaba a chicas solitarias por la calle, también en Sevilla.Este tipo de crímenes no dejan de crecer. En España, en 2020, las fuerzas del orden investigaron 13.174 delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, aunque esa cifra en concreto rompe la tendencia por la pandemia y el confinamiento. Los casos, según Interior, van en aumento desde 2014, y esto es solo una pequeña porción del pastel, porque la gran mayoría de casos no llega a oídos de la Policía.La estadística revela que las mujeres son víctimas (85% de los casos), los hombres perpetradores (97% de los casos) y casi la mitad de las víctimas son menores de edad. "A pesar de las cifras, la realidad del abuso es que es un problema silenciado, la violencia contra la infancia no tiene todo el rechazo social y las herramientas de la administración para prevenirla", advierte a Sputnik el director de Save the Children Andalucía, Javier Cabrera.Desde el verano de 2021 está vigente la nueva Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Da respuesta a algunos aspectos controvertidos, como el aumento del tiempo para la prescripción de delitos sexuales contra menores, la suspensión del régimen de visitas para maltratadores o la apertura a las nuevas vías de violencia sexual en la red (en 2020 estos casos crecieron 12,4%).Además, se normaliza la exigencia de certificados negativos de delitos de carácter sexual para las personas que trabajen con la infancia. "Hay avances, pero no son suficientes", lamenta Cabrera, que señala a la polémica en el caso de la menor de Sevilla de 13 años: "es un caso en el que no podemos hablar de relaciones consentidas por la diferencia de edad existente, no es una relación equilibrada, más allá de lo que diga la menor".La cuestión, más allá del aspecto jurídico por la puesta en libertad provisional del abusador, abre otro melón: el de la educación social. Cuando una niña de 13 años cree actuar por amor, pero está siendo víctima presuntamente de abusos sexuales por un adulto, es que hay varios fallos sociales."No podemos confundir las cosas. Es posible que ella crea estar enamorada. Es común, muchas niñas se sienten atraídas por un profesor o un mentor, el complejo de Edipo de toda la vida", nos explica Marta Ferragut, psicóloga de la Universidad de Málaga especializada en abusos sexuales a menores. "Pero ese amor no da derecho ni es legal porque es una relación asimétrica. El abuso se define porque la menor no está capacitada y no tiene habilidad ni autonomía para dar consentimiento".Ferragut alerta de dinámicas sociales que subyacen en casos como el de Sevilla, como la "hipersexualización a la que están expuestos los menores", señalando a una industria de consumo que integra también a la pornografía, pero que cuenta con canciones, videoclips o redes sociales que premian contenidos sexualizantes. De todos modos, el problema, advierte Ferragut "no es ella, sino él, el adulto"."Necesitamos más sensibilización y herramientas"Un hombre de 46 le dice a una niña de 13 que mantenga en secreto sus relaciones sexuales, ella se dice enamorada, pero su entorno debería hacerle ver que está equivocada y que, más que novia, es víctima.Otro aspecto a desarrollar es que los profesionales y el entorno de los menores deben mejorar su sensibilidad ante estos casos para detectar cambios de comportamientos. Según los datos que maneja la Junta de Andalucía, más de la mitad de los abusos sexuales de adultos a menores se dan en el ámbito intrafamiliar. "Al ser en entornos tan cercanos, el niño tiende a culpabilizarse si cuenta lo que pasa, cree que es él quien ha roto a la familia, o las relaciones sociales con su profesor o entrenador, por ejemplo. Por eso, hay que tener una mirada lo más formada posible", explica Cabrera.Save the Children lleva años elaborando guías que ayuden a detectar posibles casos. Comportamientos anormales en menores, como pérdidas de control de esfínter, retrotraimiento, cambios en el rendimiento escolar o comportamientos hipersexualizados son indicadores, más allá de las evidencias físicas que puedan –o no– existir.La recomendación de los profesionales es que, si se detecta algún síntoma, se acuda a Servicios Sociales, Policía o a la Fiscalía. "Hay que alertar a los especialistas, no pensemos que los padres o los centros educativos son la vía, porque es un tema muy delicado. Hay que evitar que el menor se sienta culpable. No olvidemos que estos abusos vienen con mucha manipulación del agresor, que le pide a la víctima que mantenga el secreto".

