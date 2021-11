https://mundo.sputniknews.com/20211117/se-normalizan-las-labores-en-bolivia-tras-paros-opositores-de-mas-de-una-semana-1118344891.html

Se normalizan las labores en Bolivia tras paros opositores de más de una semana

Se normalizan las labores en Bolivia tras paros opositores de más de una semana

LA PAZ (Sputnik) — Las labores se normalizaron casi totalmente en las regiones de Bolivia afectadas por más de una semana de paros opositores, que fueron... 17.11.2021, Sputnik Mundo

"Levantamos el paro indefinido a partir de este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente. Sabemos que un paro indefinido no se sostiene sin unidad y sin la participación de todos", dijo en la madrugada el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (este), Rómulo Calvo.El anuncio implicaba tanto una admisión de fisuras en el bloque opositor como la renuncia del movimiento cívico a las demandas políticas con que se había sumado al paro iniciado el 8 de noviembre por organizaciones de "gremiales" o comerciantes minoristas.La ley de abrogación de la estrategia de lucha contra el dinero sucio fue promulgada en la noche del 16 de noviembre por el vicepresidente David Choquehuanca —en el mando por viaje al extranjero del presidente Luis Arce— solo horas después de que fuera promulgada por el parlamento en maratónicas sesiones. DescontentoLa protesta, que en su apogeo la semana pasada dio a Calvo la oportunidad de llamar al derrocamiento de Arce si no atendía todas las demandas, comenzó a debilitarse el fin de semana cuando el gobernante anunció sorpresivamente que pidió al parlamento la abrogación de la estrategia anti lavado vigente desde agosto.Las organizaciones de "gremiales" y transportistas, protagonistas centrales de los paros, anunciaron que la abrogación de la ley era suficiente para que finalicen sus protestas, dejando a un lado las demandas con que los cívicos se habían sumado a los paros: la anulación de otras leyes incluido un plan quinquenal de desarrollo y una reforma parlamentaria.El anuncio de levantamiento del paro, hecho por Calvo, fue seguido por duras protestas de grupos radicales que tomaron las oficinas del comité cruceño, descontentos porque el conflicto terminaba sin lograr los objetivos políticos pregonados como "irrenunciables" por el líder regional.Al mismo tiempo, las principales federaciones de "gremiales" de Satna Cruz anunciaron un cabildo o asamblea callejera para censurar al líder cívico por su afán de convertir a la protesta contra la ley anti lavado en un movimiento subversivo, según dijo el líder sectorial Aldo López, a radio Erbol.En Potosí (suroeste), la otra capital departamental escenario del paro, las actividades se normalizaron desde la madrugada del miércoles pese a que el comité cívico local no levantaba formalmente la protesta.En el resto del país, las actividades eran progresivamente normales desde el martes, según reportes de varios medios.Sólo quedaba en pie el anuncio de una marcha antigubernamental organizada por el alcalde de La Paz, Iván Arias, replicado por una convocatoria a una concentración popular de apoyo al Gobierno emitida por las federaciones de juntas vecinales de La Paz y El Alto.En estas dos ciudades, ningún sector se sumó al paro de "gremiales" y cívicos.

