Canciller: Bolivia superó crisis de 2019, pero sigue latente el discurso de odio

Canciller: Bolivia superó crisis de 2019, pero sigue latente el discurso de odio

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia superó la crisis política de 2019 pero todavía está presente el discurso de odio por parte de algunos sectores, advirtió, en una... 16.11.2021

El 8 de noviembre, varios sectores sociales y comités cívicos regionales controlados por la derecha comenzaron un paro indefinido, que sigue actualmente, en rechazo de la ley contra el lavado del dinero.El presidente, Luis Arce, anunció el fin de semana el envío al Parlamento de un proyecto urgente de ley para anular la estrategia de lucha contra el lavado de dinero, cediendo a los planteos del paro.Las organizaciones gremiales levantaron provisionalmente los paros el lunes, manteniendo el "estado de emergencia" hasta que la abrogación sea efectiva.Pero los comités cívicos de Santa Cruz (este) y Potosí (sur), que fueron actores fundamentales del derrocamiento de Evo Morales en 2019, decidieron continuar sus protestas, ahora en demanda de anulación de otras leyes que denuncian como parte de un supuesto plan de convertir a Bolivia en un "país socialista".Arce advirtió al mismo tiempo que la persistencia del paro demostraba "afanes golpistass" de los comités cívicos y llamó a las organizaciones sociales oficialistas a mantenerse en "apronte".El canciller afirmó que este discurso de odio no es algo reciente, sino que probablemente tiene sus raíces en el proceso colonizador español.Mayta dijo que durante estas protestas se ha visto un "discurso de odio, racista" desde el Comité Cívico de Santa Cruz."Ha ido incluso más lejos, que ha señalado que estas movilizaciones serían por la libertad, para que Bolivia no se vuelva una Cuba, Venezuela, de forma despectiva con esos pueblos o estigmatizante, señalando que estas leyes que se están sancionando pudieran atentar contra la libertad privada, cosas que no tienen ningún sustento porque toda la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo están dentro de compromisos internacionales, que rigen en varios países del mundo", expresó. ConsecuenciasPor otro lado, el canciller advirtió que el paro podría dejar grandes consecuencias económicas, a pesar de que todavía no tienen datos al respecto."En este momento no tenemos datos, los está procesando el Ministerio de Economía. Los daños pueden ser cuantiosos lastimosamente. Porque se ha parado el oriente, donde se desarrolla buena parte de nuestra actividad económica", dijo.El funcionario agregó que se limitó la posibilidad de trabajar a cientos de miles de bolivianos.El Gobierno de Bolivia dijo que el paro opositor afectaba a la campaña sanitaria contra la pandemia de COVID-19, especialmente en el departamento de Santa Cruz, y que era la causa principal de un fuerte incremento de nuevos contagios confirmados.El Gobierno de Bolivia no desistirá de la ley contra el lavado de dinero, que ocasionó una ola de paros en el país, y buscará aprobarla por medio de otros mecanismos para cumplir con los compromisos internacionales, afirmó este martes a la Agencia Sputnik el canciller Rogelio Mayta."Nuestro Gobierno, de una forma razonable, evaluó esta situación y tramitó la anulación de la estrategia para rencaminarla. Pero necesitamos esa estrategia. Bolivia tiene compromiso en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, contra el financiamiento del terrorismo. Terminada la anulación en la Asamblea, encararemos un proceso con participación social para reelaborar la estrategia y volverla a aprobar", dijo Mayta.Bolivia no descarta que otros países estén tratando de desestabilizar al Gobierno de Luis Arce como pasó en 2019 con el expresidente Evo Morales (2006-2019), dijo Rogelio Mayta."En este caso, en 2021, no tenemos la evidencia pero tampoco lo descartamos. Al menos advertimos que a nivel de redes sociales se han dado situaciones inusitadas, la proliferación de actores en las redes que probablemente vengan de granjas que estén fuera del país", afirmó Mayta cuando fue consultado sobre la posibilidad de que otros estados o potencias estén intentando desestabilizar al Gobierno de Luis Arce.En 2019, Evo Morales afirmó que EEUU influyó para que se realizara un golpe de Estado en su contra.Durante este año, Bolivia denunció que el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019) y el de Lenín Moreno en Ecuador (2017-2021) habrían apoyado con municiones el golpe de Estado contra Morales.La administración de Arce señaló que las municiones de Ecuador y Argentina llegaron el 13 de noviembre y que dos días después se desarrolló la masacre en Sacaba (Cochabamba, centro), y el 19 la de Senkata (La Paz).Por su parte, el canciller dijo a Sputnik que por el momento no se puede "descartar nada" en referencia a un intento de destabilización por parte de otros estados en la actualidad con la realización de las protestas, pero afirmó que Bolivia por el momento no está denunciando.Algunos de los líderes del paro antigubernamental que se mantiene de manera indefinida en Bolivia, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fueron señalados en una investigación internacional sobre delitos de lesa humanidad en el golpe de Estado de 2019, apuntó Rogelio Mayta."Está claro que hay actores políticos que están procurando desestabilizar (…) el paro surge después del informe de la CIDH, donde se estableció que hubo personas que cometieron violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Parte de estas personas que han sido identificados en esa investigación internacional son actores políticos que tienen vigencia en Bolivia, como por ejemplo Fernando Camacho, que participa de este paro", dijo el canciller.CIDHPor su parte, el canciller consideró que Camacho, el Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos participaron en el golpe contra el expresidente Evo Morales."En informe muestra que estos grupos como la Unión Juvenil o la Resistencia Cochala son grupos paramilitares que han cometido actos delictivos, que necesitan ser investigados, procesados y eventualmente sancionados", agregó.El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH presentó en agosto de este el resultado de su análisis sobre la crisis política que se generó en Bolivia en noviembre de 2019.En el estudio, el GIEI calificó como masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.Poco probablePor otro lado, el canciller afirmó que es "poco probable" que los sectores opositores logren destituir al presidente Luis Arce, tal como sucedió en 2019 con Evo Morales."El Gobierno de Arce ha sido recientemente elegido hace un año con un importante apoyo y las posiciones de la ultraderecha boliviana han sido observadas por el propio pueblo, eso claramente quedó evidenciado en el proceso electoral de 2020, donde el principal candidato de esa ultraderecha Luis Fernando Camacho obtuvo alrededor del 15 por ciento de la votación y fue básicamente en el oriente, la mayoría del pueblo boliviano optó por votar por el presidente o por otras opciones políticas moderadas, que tenían una propuesta de reconciliación, no de confrontación", explicó.Eso no quiere decir que los artífices de ese proceso no quieran volver a intentar o repetir el mismo camino en 2019, de golpe de Estado, agregó.Consideró que por el momento su país no requiere ningún tipo de ayuda internacional para dirimir el conflicto interno.

