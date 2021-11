https://mundo.sputniknews.com/20211117/la-verdad-detras-del-video-viral-de-un-gusano-saliendo-de-un-platano-somali-1118347627.html

La verdad detrás del video viral de un gusano saliendo de un plátano somalí

Un video donde una persona supuestamente encuentra gusanos en un plátano se volvió viral en las últimas horas levantando alertas entre miles de internautas en... 17.11.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

redes sociales

viral

💢 insólito

chile

💗 salud

organización mundial de salud (oms)

la india

méxico

En el material compartido por WhatsApp y otras redes se observa un racimo de plátanos, uno de ellos abierto por la base, mientras la persona que graba el material usa unas pinzas para diseccionar el fruto, presuntamente importado desde Somalía.Con las pinzas, el hombre logra identificar lo que parece un gusano blanco. Una vez que lo saca lo muestra a la cámara.El video es falsoAunque es verdad que frutas y verduras pueden tener gusanos como en el video señalado, este material en particular resultó ser una más de las fake news que circulan en internet.A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica) emitió un mensaje en el que aclaró que "México tiene una vasta producción de este fruto y no lo importa de ningún país".La advertencia fue replicada por dependencias de España, Chile, Venezuela e India, lugares en donde también se viralizó el video.¿Qué es el gusano que se ve?Si bien se trata de un material falso, el helicobapter es un gusano que sí puede aparecer en algunas frutas. Esta bacteria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), provoca gastritis crónica, anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12.Este microorganismo es considerado de "prioridad alta que amenaza la salud humana", pues si no se atiende la gastritis crónica puede derivar en cáncer gástrico.

chile

la india

méxico

