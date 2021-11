https://mundo.sputniknews.com/20211116/multados-con-300-periodistas-de-rt-france-detenidos-en-la-frontera-polaco-bielorrusa-1118299410.html

Multados con $300 los periodistas de RT France detenidos en la frontera polaco-bielorrusa

MOSCÚ/VARSOVIA (Sputnik) — Los periodistas del equipo de RT France, detenidos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, fueron multados con 300 dólares cada... 16.11.2021, Sputnik Mundo

En caso de impago de la multa de 1.200 eslotis (moneda nacional polaca), lo cual equivale a 300 dólares, los empleados de la cadena de televisión tendrán que cumplir un arresto de 12 días, según informó a Sputnik representante del tribunal polaco.El corresponsal de RT France David Khalifa y el cámara Jordi Demory fueron detenidos el 15 de noviembre en Polonia cerca de la frontera con Bielorrusia.Según comunicaron las fuerzas del orden de Polonia, los reporteros se encontraban ilegalmente en una zona de emergencia.Por su parte, la editora en jefe de RT France, Ksenia Fiódorova, expresó la esperanza de que la detención del equipo de filmación no estuviera relacionada con el hecho de que los periodistas trabajan para el canal ruso RT, y agregó que ellos llegaron a la frontera con sus credenciales.Fiódorova también indicó a Sputnik que los miembros del equipo podían no estar al tanto de la zona de emergencia que existe en la frontera.Polonia decretó un estado de emergencia desde principios de septiembre en los territorios fronterizos con Bielorrusia. Solo pueden permanecer allí los residentes locales y las personas que tienen unos permisos especiales.La medida se tomó en respuesta a una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia que denuncian en los últimos meses Polonia, Lituania y Letonia, acusando a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales. De acuerdo con las autoridades polacas, unos 3.500 migrantes se encuentran ahora en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.

