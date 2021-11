https://mundo.sputniknews.com/20211115/tensa-calma-las-elecciones-legislativas-dejan-un-sabor-agridulce-en-argentina-1118235416.html

Elecciones legislativas en Argentina: ganó la oposición, pero el Gobierno remontó en provincia clave

El Frente de Todos perdió el quórum en el Senado y el presidente llamó a un acuerdo nacional para un plan de crecimiento. Aumentó la participación al 71%, lo... 15.11.2021, Sputnik Mundo

A diferencia de lo que se vivió en las elecciones presidenciales de 2019 en Argentina, este 14 de noviembre de 2021, las afueras del búnker del oficialista Frente de Todos, en el barrio de Chacarita, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, demostró la ausencia de la militancia masiva a la que está acostumbrada el movimiento peronista."Teníamos esperanza de que se mejoraran los resultados con respecto a las primarias. El Gobierno cometió errores de comunicación estos dos años por no usar la cadena nacional para mostrar los logros", dijo a Sputnik Manuel, militante jubilado presente fuera del búnker, entre otro centenar de ciudadanos que se acercaron a demostrar apoyo.En las elecciones legislativas generales se confirmó lo manifestado en las primarias del 12 de septiembre. Según primeros resultados provisorios oficiales, con más de 90% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo 32% a nivel nacional, mientras que Juntos por el Cambio, coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), se alzó con 42%, con victorias en los principales distritos del país."La pandemia fue dura, pero no todo fue tan terrible como lo mostraron los medios hegemónicos. Venimos de cuatro años de un Gobierno anterior que fue de mafiosos. Más allá de los resultados, el voto hay que festejarlo, nosotros vivimos tiempos sin democracia", dijo la mujer de Manuel, Eva.El presidente, Alberto Fernández, habló por Cadena Nacional. Reconoció errores personales, llamó a un acuerdo nacional con una oposición responsable y anunció que presentará en diciembre ante el Congreso un plan económico plurianual y sustentable.Estos resultados abren la incógnita de cómo se asegurará la conducción del país hasta las próximas elecciones presidenciales de 2023. El oficialismo habría perdido el control que ostentaba en el Congreso nacional. Queda en duda los efectos dentro de la coalición gobernante, que ya sufrió un duro cisma posterior a las primarias.Altas y bajasLa vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), estuvo ausente en el acto de cierre oficialista. Se excusó por estar recientemente operada, y su ausencia se sintió fuera del bunker del peronismo, el histórico movimiento político popular argentino.De ocho provincias que renovaban senadores, la oposición ganó en seis. Por primera vez, el peronismo quedaría sin mayoría propia en la Cámara alta, lo que afectaría directamente a la vicepresidenta, que ejerce como presidenta del Senado.La participación era una de las preocupaciones del Gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde vive 40% del padrón y que es bastión del peronismo. Allí, el oficialismo logró revertir la derrota de más de 5% de las primarias para obtener un empate técnico con la oposición. Ambos oscilan en entre 38 y 39%Esta es una de las primeras derrotas que sufre en el distrito el peronismo, que cuando participó como movimiento unido, no perdía como bloque en la provincia desde el año del regreso de la democracia posterior a la última dictadura cívico-militar (1976-1983).Los primeros resultados provisorios, publicados por el Ministerio del Interior de Argentina, dan cuenta de unas elecciones legislativas que reflejan las expectativas lo que se esperaba según las encuestas y el antecedente de las primarias para las principales fuerzas.El presentismo fue muy pobre en las primarias, de 67%, la más baja desde que se instauraron estas instancias. Pero aumentó a 71% gracias a varios factores, muy vinculados a la relajación de las medidas sanitarias por la pandemia y la voluntad política.El Gobierno liberó el pasaje de transporte público para aumentar el presentismo en las elecciones generales y las principales fuerzas políticas movilizaron sus recursos como no lo habían hecho en las primarias del 12 de septiembre para llevar a votar a grandes volúmenes de población vulnerable que vive en las zonas más aisladas.En la ciudad de Buenos Aires, la oposición ganó con contundencia con 47%, mientras que el Frente de Todos consiguió un segundo puesto con 25%. Juntos por el Cambio se alzó primera también en las provincias de Córdoba (centro), Mendoza (centro-oeste), Santa Fe (centro) y Entre Ríos (centro-este). La oposición mantendría su cantidad de diputados mientras que el oficialismo perdió cuatro representantes en esta elección.La depuración de candidatos por las primarias hizo que crecieran las fuerzas menores. En la ciudad de Buenos Aires, la nueva derecha libertaria, liderada por Javier Milei, se confirmó como sorpresa al llevarse 17%, 4 puntos más que en las primarias, y se consolidó como tercera fuerza en la capital nacional y la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo 7%, por lo que metería un total de cuatro diputados.El Frente de Izquierda hizo una excelente elección en la provincia de Jujuy (noroeste), donde obtuvo 25% de los votos locales y conseguiría así su primera banca en Diputados, gracias a la hazaña histórica de Alejandro Vilca. Lo mismo sucedió en la ciudad de Buenos Aires, donde sacó 7,7%, con la candidatura de Myriam Bregman. Se sumarían a los dos que continúan por la provincia de Buenos Aires, por lo que conseguiría con esto cuatro escaños en la Cámara baja nacional.

