Lukashenko afirma que podría enviar a los inmigrantes a Múnich en aviones de Belavia

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que podrían trasladar a Múnich, en los aviones de la compañía bielorrusa Belavia... 15.11.2021, Sputnik Mundo

El mandatario recordó la reciente propuesta de las autoridades de Múnich de admitir a estos refugiados, así como señaló que aceptar a 2.000 o 3.000 personas no será un problema para la Unión Europea.Según la agencia Belta, Lukashenko subrayó que la parte bielorrusa hará cuanto esté a su alcance para que los inmigrantes no se acumulen en la frontera, y hasta podría repatriaros, pero ellos no quieren regresar a sus países.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.La semana pasada, cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia se creó un campamento en que se encuentran unos 2.000 migrantes.

ue, bielorrusia, migrantes, fuerzas armadas convencionales en europa (face), crisis migratoria