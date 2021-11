https://mundo.sputniknews.com/20211115/la-organizacion-mundial-contra-la-tortura-senala-a-espana-por-criminalizar-a-helena-maleno-1118252436.html

La Organización Mundial Contra la Tortura señala a España por criminalizar a Helena Maleno

La Organización Mundial Contra la Tortura señala a España por criminalizar a Helena Maleno

MADRID (Sputnik) — La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un informe donde señala a España y Marruecos por criminalizar a la activista Helena... 15.11.2021

"España intentó presionar a las autoridades marroquíes para que me detuviesen y me condenasen con cadena perpetua", afirma la propia Helena Maleno, cuyo testimonio forma parte del informe Europa: Cerco a la Solidaridad, donde se analizan vulneraciones de derechos dirigidos contra activistas.Entre otros casos, el informe recoge lo ocurrido en Francia y Suiza, donde siete personas fueron acusados como traficantes por asistir a migrantes bloqueados en la nieve o la condena de 13 años de cárcel para el exalcalde Domenico Lucano por sus acciones de acogida en el sur de Italia.En el caso concreto de Helena Maleno, el informe recuerda que en noviembre de 2017 se inició en Marruecos un proceso en su contra por presunto tráfico de seres humanos.Durante el proceso, Helena Maleno descubrió que la Policía española la investigaba desde 2012, pero la Fiscalía no vio indicios de delito para juzgarla en España, tras lo que se enviaron cuatro informes a Marruecos –país donde residía– presionando para que abriesen un caso contra ella.Según denuncia la OMCT, la documentación enviada a las autoridades marroquíes denota "una voluntad evidente de deslegitimar a Helena Maleno", ya que además de pedir su condena por tráfico de personas se incluían múltiples referencias infundadas sobre su vida sexual.En esa línea, Maleno denuncia que el objetivo último de estos documentos era presentarla como "puta y lesbiana" ante un juez de Marruecos, donde la prostitución y la homosexualidad están penadas."Afortunadamente; haber logrado una gran movilización de apoyo, haber tenido un juez honesto y —evidentemente— no existir absolutamente nada en el dosier de la Policía española que fuera un crimen; hizo que la justicia marroquí terminase absolviéndome completamente en marzo 2019", señala Maleno.Sin embargo, la activista denuncia haber sido víctima de múltiples abusos que le dejaron secuelas. En concreto, dice haber sufrido 34 ataques en su contra, que incluyen amenazas y allanamientos al domicilio que compartía con su hija de 14 años."Los ataques continuados, el terror que han querido introducir en mi vida y en la de mi familia. Saber que podían entrar en mi casa cuando quisieran, que me habían tenido bajo vigilancia policial sin control judicial durante años […] Las terapeutas por las que hemos sido acompañadas durante este tiempo dicen que presentamos síntomas propios de víctimas de tortura", afirma.Por todo ello, Maleno concluye que su caso explica "la necesidad de protección colectiva" a quienes defienden los derechos humanos en las fronteras ante las presiones de algunos estados para "poder seguir dejando morir o matar a personas que solo buscan un futuro mejor".

