La defensora de DDHH Helena Maleno exige justicia tras ser expulsada de Marruecos

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la activista Helena Maleno denunció que el 23 de enero de 2021 fue deportada y expulsada de Marruecos

2021-04-12T10:01+0000

2021-04-12T10:01+0000

2021-04-12T10:01+0000

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la activista Helena Maleno denunció que el 23 de enero de 2021 fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Se explica que la situación no pudo ser divulgada antes por seguridad para ella y su familia."Fui deportada y expulsada con violencia del que ha sido mi hogar, Marruecos, país en el que he vivido durante 20 años y en el que han crecido mis hijos. Ni siquiera me permitieron reunirme con mi hija de 14 años de la que estuve separada durante 32 angustiosos días, sabiendo que su seguridad también estaba en riesgo simplemente por el hecho de ser mi hija", denunció Maleno.Helena Maleno es una reconocida defensora de derechos humanos que se ha centrado en atender a las personas migrantes que transitan desde Marruecos hacia España. Su asistencia telefónica a embarcaciones con dificultad y el posterior enlace con los servicios de rescate españoles y marroquíes ha permitido salvar la vida de "más de 100.000 personas migrantes" en la frontera española, señala el colectivo Caminando Fronteras, del que Maleno es fundadora.Aunque en 2019 la justicia marroquí archivó su causa por supuesto tráfico de personas, Maleno denuncia que el acoso hacia ella se ha mantenido.Según Maleno, los responsables de este hostigamiento son "el Ministerio del Interior de España, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales, de la Policía Nacional) en colaboración con la Policía marroquí".A su vez, reconoció los "esfuerzos realizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la embajada de España en Marruecos, y por la ahora ministra de Derechos Sociales para protegernos tanto a mí como a mi familia".Maleno exige a los Gobiernos de España y Marruecos que cesen la persecución en contra de ella y de su familia, "que depuren responsabilidades dentro de sus instituciones" y "reparen todo el daño que han causado" porque, insiste, "defender derechos es un deber democrático. ¡Ya basta! Exijo justicia", instó.Diversas organizaciones y dirigentes políticos han expresado su apoyo a Maleno, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Trata, CEAR y OXFAM.Maleno es una defensora de derechos humanos que cuenta con el reconocimiento de la ONU y que ha sido distinguida con más de veinte premios nacionales e internacionales por su denuncia hacia la trata de seres humanos y la defensa de las personas migrantes, especialmente de niños y mujeres.

