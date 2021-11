https://mundo.sputniknews.com/20211115/asi-es-la-vida-de-la-scarlett-johansson-rusa-tras-alcanzar-la-fama-1118234125.html

Así es la vida de la 'Scarlett Johansson rusa' tras alcanzar la fama

Así es la vida de la 'Scarlett Johansson rusa' tras alcanzar la fama

La vida de Ekaterina Shumskaia, de 24 años, dio un vuelco de 180 grados tras la publicación de un video en TikTok donde muestra su parecido con la actriz... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T00:37+0000

2021-11-15T00:37+0000

2021-11-15T00:37+0000

estilo de vida

scarlett johansson

modelos

cosplay

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108940/64/1089406485_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e11f0df7feab321b9c8e8746d26c6cbe.jpg

A pesar de la gran popularidad que tiene la joven nacida en Maikop, a unos 1.400 kilómetros de Moscú, poco se conoce de su vida privada. Una entrevista realizada por el medio ruso Life a la modelo nos muestra el lado más humano de Shumskaia.La Scarlett rusa, abogada de profesión, trabajaba en una empresa constructora antes de la popularidad que ganó en las redes con la publicación del primer cosplay de la Viuda Negra. La fama la motivó a dejar su empleo para dedicarse exclusivamente a la carrera de modelo.Shumskaia incluso recuerda la fecha exacta cuando su rostro apareció por primera vez en televisión: "fue la mañana del 25 de marzo, un día después de que se publicó el primer cosplay", contó a Life.La fama llegó en un abrir y cerrar de ojos. Ese día de marzo, se despertó y ya era una celebridad.Como dos gotas de aguaEl maquillaje y la vestimenta la ayudaron a tener una espeluznante semejanza con la Viuda Negra, del Universo Cinematográfico de Marvel, pero esto solo resaltó sus rasgos naturales."Me di cuenta de la [semejanza con Scarlett] por primera vez a la edad de 12 años. Mi compañera de clase corrió hacia mí y me dijo: 'Katya, mira cómo te pareces' y me mostró una foto de Scarlett cuando era una niña. Éramos como dos gotas de agua, así que al principio no me dí cuenta de que no era yo en la foto", confesó Katia, como llaman a Ekaterina en su círculo más cercano.El parecido era obvio, pero luego una votación en redes mostró el temor más grande de una celebridad. Shumskaia fue reconocida unánimemente como más guapa que la estrella de Hollywood y fue votada principalmente por usuarios de Estados Unidos.De abogada a futura actriz de HollywoodAntes de la inesperada fama, Katia no pensaba cambiar la tranquila vida que tenía en la ciudad de Krasnodar, donde trabajaba como gerente en una empresa de construcción local. Ahora, la abogada de profesión vive en Moscú."Me gustaría vivir en otro país, aunque solo sea por interés, para comparar la vida en varias partes (…) Hay un dicho que dice: 'es bueno donde no estamos'. Ahora, que vivo en Moscú, me parece que el extranjero es mejor. Quizás, tras vivir un poco allí, quiera volver. Entonces tienes que intentarlo. Indudablemente hubo propuestas, pero casi todas han sido extremadamente dudosas", contó la Scarlett rusa.Sin dudar un momento y con una franqueza que sorprende, Katia confirma lo que muchos sospechaban: no excluye la posibilidad de viajar a EEUU para complacer a sus seguidores con una reunión con la verdadera Scarlett. Shumskaia, quien cuenta con 10 millones de seguidores en TikTok y un millón en Instagram, está acompañada de un equipo de personas que la ayudan a promocionarse. Su sueño: entrar en el mundo del cine."Me gustaría actuar en una gran película, pero tengo dislexia. Desafortunadamente, esto es lo único que me detiene y, por supuesto, [que la actuación] me interesa mucho. Creo que me ocuparé seriamente de esto en un futuro próximo. Hay ambiciones, hay muchas. Mi equipo y yo estamos haciendo todo lo posible para hacerlos realidad", reveló Katia a Life.Shumskaia se ha tomado su trabajo de cosplayer en serio e incluso ha conectado con otros. Ya veremos dónde veremos a Katia a continuación.

https://mundo.sputniknews.com/20210707/video-encuentran-a-una-gemela-de-scarlett-johansson-en-las-redes-sociales-1113865732.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scarlett johansson, modelos, cosplay, 👤 gente