A cuatro años del hundimiento del Ara San Juan, "se echó tierra sobre la memoria del suceso"

Las causas del siniestro en el que murieron 44 personas aún no están claras y las familias continúan buscando respuestas.

A cuatro años del hundimiento del Ara San Juan, "se echó tierra sobre la memoria del suceso" Las causas del siniestro en el que murieron 44 personas aún no están claras y las familias continúan buscando respuestas. 'Telescopio' conversó con Luis Tagliapietra, padre de un tripulante, y con el historiador argentino Alberto Lettieri.

Cuando Luis Tagliapietra recibió el llamado en el que le informaron que se había perdido rastro con el submarino, le pareció razonable. Era algo que podía suceder. Sin embargo, "los días posteriores fueron más duros porque ya se percibía la mentira, y había pasado algo mucho más grave", recordó en conversación con Telescopio.El 15 de noviembre de 2017 la Armada Argentina perdió contacto con el submarino que transportaba 44 tripulantes —43 hombres y una mujer— cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo de San Jorge, posiblemente como consecuencia de una implosión.Ocho horas antes el comandante había reportado un principio de incendio en la sala de baterías de proa. Esto lo supieron los familiares días después y no de manera oficial sino a través de la prensa.Durante 15 días, 18 países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate sin obtener resultados. Un año y un día después del hundimiento, el Gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que terminó el 17 de noviembre de 2018, al hallarse la nave muy cerca del punto de su desaparición, a 907 metros de profundidad.Hasta el momento no se sabe qué provocó el hundimiento pero sí que "a los 20 días el Gobierno ya tenía conocimiento de dónde estaba concretamente, y se ocultó deliberadamente prácticamente por un año", afirmó el historiador Alberto Lettieri.Para el entrevistado "todo apunta a asociarlo con la política estratégica de alineamiento del gobierno de Juntos por el Cambio [partido político de Mauricio Macri, presidente 2015-2019] con Gran Bretaña, que incluso implicó la resignación de la soberanía en Malvinas y en las islas del Atlántico Sur".En ese primer año, familiares de la tripulación fueron víctimas de escuchas ilegales, hecho denunciado en su momento pero que no fue tomado en cuenta. Sin embargo, la causa se tramita actualmente a nivel judicial y el exmandatario Macri fue citado y cuestionó la imparcialidad de la magistratura.A la difícil coyuntura que hoy atraviesa el país, de acuerdo con el entrevistado se suma "el blindaje mediático que gozan los sectores de la economía y Juntos por el Cambio", en especial con miras a las elecciones parlamentarias del domingo 14.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

