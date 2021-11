https://mundo.sputniknews.com/20211110/un-nuevo-informe-indica-que-74000-personas-murieron-por-el-covid-19-en-espana-en-2020-1118070600.html

Un nuevo informe indica que 74.000 personas murieron por el COVID-19 en España en 2020

BARCELONA (Sputnik) — España registró durante el año pasado 60.358 muertes a causa del COVID-19 y 14.481 con sospecha de la enfermedad, elevando a 74.839 las... 10.11.2021

Así lo recoge el informe publicado el 10 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística a partir de los certificados de defunción de 2020.De acuerdo con el documento, "en el año 2020 hubo 60.358 fallecimientos cuya causa de muerte fue COVID-19 virus identificado".Esta fue "la primera causa de muerte en ambos sexos" con 140 fallecidos por cada 100.000 hombres y 115,4 fallecidas por 100.000 mujeres.Además, "otras 14.481 personas murieron con sospecha de COVID-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad", lo que se denomina COVID-19 virus no identificado.Estas dos causas de muerte relacionadas con la pandemia están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la clasificación internacional de enfermedades.El INE añade a su informe 8.275 defunciones en las que el coronavirus contribuyó pero no fue la principal causa de muerte, según la certificación médica.Entre enero y febrero no se detectó ninguna muerte por COVID-19, y los meses con más decesos fueron abril (más de 18.000), marzo (11.300) y noviembre (9.800).La semana más negra fue la del 30 de marzo al 15 de abril, con 6.686 personas fallecidas con la enfermedad y 4.060 casos sospechosos.Un 87% de las defunciones identificadas como casos de COVID-19 fueron en mayores de 70 años.La mayoría de los casos confirmados de muerte por coronavirus se produjeron en hospitales (79,5%), mientras que los no diagnosticados fueron principalmente en residencias (51,9%).El balance de la pandemia que publica regularmente el Ministerio de Sanidad español contabiliza en 87.558 los decesos hasta el 8 de noviembre de 2021.

