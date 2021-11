https://mundo.sputniknews.com/20211110/santiago-nieto-al-senado-de-mexico-monreal-analiza-la-posibilidad-de-rescatarlo-1118081195.html

¿Santiago Nieto al Senado de México? Monreal analiza la posibilidad de 'rescatarlo'

¿Santiago Nieto al Senado de México? Monreal analiza la posibilidad de 'rescatarlo'

El líder de la bancada de Morena en el Senado de México, Ricardo Monreal, elogió el trabajo de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia... 10.11.2021, Sputnik Mundo

Ante el candado legal que le impide a Santiago Nieto, extitular de la UIF quien renunció a dicho cargo ante la polémica desatada por su boda, durante los próximos 10 años trabajar en el sector privado, el senador morenista Ricardo Monreal indicó que hablará con los legisladores para ver la posibilidad de integrar al hoy exfuncionario como asesor en la Cámara Alta. Al ser cuestionado sobre la dimisión de Nieto, el líder morenista aseveró que el extitular de la UIF siempre fue un "hombre probo" y un "funcionario eficaz", además, dijo, no se suma a los linchamientos en contra de él. Sobre el candado legal que le impide a Nieto trabajar en la iniciativa privada, Monreal comentó que la medida debe meditarse, pues "no es correcto y no es justo" que a una persona como el extitular de la UIF no pueda trabajar para sobrevivir.Este 10 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la renuncia de Nieto de la UIF fue una buena decisión.

