Caso Santiago Nieto: una "frivolidad política" que podría alentar la justicia en México

Caso Santiago Nieto: una "frivolidad política" que podría alentar la justicia en México

La boda de Santiago Nieto, ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), y la consejera electoral Carla Humphrey desató una fuerte... 09.11.2021, Sputnik Mundo

Aunque se trató que la fiesta pasara desapercibida, el tema terminó en un escándalo y en dimisiones de dos funcionarios: la titular de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, y la del propio novio, Santiago Nieto, quien este 8 de noviembre anunció su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera tras casi tres años de haber asumido el puesto, uno que ha sido clave para destapar casos de corrupción. El caso de Emilio Lozoya, el caso Genaro García Luna e incluso el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasaron por la UIF, dependencia que interpuso denuncias y congeló cuentas en el tono de la lucha contra la corrupción y procuración de justicia emprendida por la 4T. La salida de Santiago Nieto se da en medio de un clima político que ha despertado el interés pues la justicia tiene en la mira a exfuncionarios mexicanos de alto calado como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, cuya audiencia inicial por el caso Odebrecht será en enero de 2022 y en la cual la UIF anunció su injerencia, así como el caso de Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht y en el cual la unidad también tuvo participación. De acuerdo con el politólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Hugo Garciamarín, la salida de Santiago Nieto puede generar que los avances en los casos se alenten.Santiago Nieto es uno de los nombres de la 4T que no había sido objeto de señalamientos fuertes ligados a la corrupción y su salida, afirma Garciamarín, obedece más a un castigo en un contexto simbólico del Gobierno federal y su discurso de austeridad. "Ha sido de los funcionarios que mejor ha realizado los encargos que le habían encomendado. Esto no es tan común, dentro incluso de la 4T, tener funcionarios de la altura de Santiago Nieto y por eso también sorprende (su salida)", diceLa boda de Nieto y Humphrey fue "una irresponsabilidad política", afirma el politólogo, quien indica que un posible retorno del ahora extitular de la UIF al Gobierno federal parece difícil. "Pienso que no lo vamos a ver en un puesto pronto, no tendría mucho sentido aceptarle la renuncia para ponerlo en otra parte inmediatamente. Yo creo que Santiago pasará el resto del sexenio ya no en el gobierno", finalizó.

