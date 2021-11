https://mundo.sputniknews.com/20211109/canasta-basica-impuestos-y-seguridad-alimentaria-en-america-latina-1118021734.html

Canasta básica, impuestos y seguridad alimentaria en América Latina

La pandemia por COVID-19 ha golpeado fuertemente a una ya alicaída economía regional, donde factores como el crecimiento de la informalidad laboral, el alza del dólar, y el incremento de la demanda de productos agrícolas a nivel mundial han provocado el aumento de precios de los alimentos y disminuido el poder adquisitivo de la población.El resultado de lo anterior es el vertiginoso crecimiento de la inseguridad alimentaria, detalla la investigación periodística, La canasta básica ya no cubre lo básico, de las periodistas brasileñas Juliana Afonso y Nina Rocha, publicado en la revista Bocado.La investigación da cuenta de la relación que existe entre economía y seguridad alimentaria, a través del estudio del devenir de la canasta básica en la región, y su relación con aspectos como la inflación y cargas impositivas a alimentos —como arma de doble filo—, que, lejos de favorecer una alimentación saludable, benefician a la gran industria alimentaria.La canasta básicaEl concepto de canasta básica, que en Brasil nació en 1938 durante el gobierno de Getúlio Vargas. La canasta básica pretendía asegurar "el consumo de alimentos en cantidades suficientes para asegurar el sustento y bienestar de un trabajador durante un mes".En América Latina, el concepto de canasta básica compartió un mismo espíritu: ser un indicador del sustento mínimo para asegurar la alimentación de la creciente población urbana.A su vez, la investigación destaca la obsolescencia de la canasta básica en términos nutricionales, "que se basa en la idea de ofrecer alimentos suficientes para garantizar energía a los trabajadores, no una nutrición saludable".Rol de las políticas impositivasLas investigadoras sostienen que el rol de agenciamiento de mejores hábitos alimenticios por parte de la población y el acceso a productos saludables dentro de la llamada canasta básica recae en un política impositiva que garantice el acceso a productos saludables y no se restrinja a los más consumidos.En Argentina, por ejemplo, "la composición de la canasta básica contiene galletas dulces, azúcar, refrescos y mayonesa. Para empeorar las cosas, el poder del lobby distorsionó la exención de impuestos, reduciendo la tributación de los artículos sin ninguna relevancia", sostiene el artículo.Los principales impuestos al consumo en la región no tienen una perspectiva de salud. Hay programas sociales y alimentarios, como la fijación de precios en artículos de consumo diario, que en definitiva busca garantizar que la población acceda a los productos más consumidos, no necesariamente a los más saludables.La política tributaria debe pensarse desde una perspectiva de salud, con mayores impuestos a los alimentos poco saludables y subsidios para los productos cuyo consumo se busca fomentar, asevera la investigación."Todavía tenemos problemas con la desnutrición, pero al mismo tiempo, también tenemos personas con sobrepeso y obesas, especialmente en las capas más pobres", explica Flávia Mori Sarti, profesora de Economía y Salud Pública, Políticas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de Sao Paulo.El artículo advierte que la carga impositiva o la exención de ella puede estimular o inhibir el consumo de ciertos productos."Esta lógica puede alentar la búsqueda de artículos más saludables, contribuyendo a la disminución del consumo de productos ultraprocesados o industrializados, pero en la práctica: el Gobierno brasileño otorga, por ejemplo, exenciones de impuestos a las industrias de refrescos y jugos desde 1990", puntualizan Afonso y Rocha.La exención del IVA para alimentos en México fue aprobada en 2013 y beneficia a toda la población, ya que no hace distinción sobre el consumidor o los productos. Pero el mercado, mediante el poder del lobby, logra equilibrar paradojas como que "la tasa cero se aplica para alimentos esenciales como la leche y el pan, pero también para artículos de lujo como el caviar, el salmón ahumado y la goma de mascar".En Colombia, los productos más comunes, no exactamente los más necesarios, se incluyen en la cesta básica. En la actualidad, "prácticamente todos los tipos de refrescos están incluidos en la canasta básica familiar, lo que significa que la frecuencia de consumo de este alimento está aumentando", precisó la investigación.La creación de impuestos para las bebidas azucaradas, la regulación de ambientes alimentarios saludables, una política de etiquetado más estricta y la regulación de la publicidad dirigida a niños y adolescentes son ejemplos de medidas que favorecen el cambio cultural necesario en términos alimenticios, junto con el acompañamiento de medidas económicas que garanticen su acceso.

