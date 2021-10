https://mundo.sputniknews.com/20211019/canastas-basicas-de-argentina-suben-en-septiembre-por-debajo-de-la-inflacion-1117301616.html

Canastas básicas de Argentina suben en septiembre por debajo de la inflación

Canastas básicas de Argentina suben en septiembre por debajo de la inflación

BUENOS AIRES (Sputnik) — La canasta básica alimentaria (CBA) de Argentina aumentó en septiembre 2,7%, mientras que la canasta básica total se incrementó 3,2%... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T20:24+0000

2021-10-19T20:24+0000

2021-10-19T20:44+0000

economía

argentina

inflación

pobreza

canasta básica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108831/84/1088318499_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4c4b05a697966993fdb5a9421030e15d.jpg

La "valorización mensual de la CBA fue de 2,7%" más, dijo el órgano estadístico en un informe.En tanto, la canasta básica total (CBT) aumentó "3,2%", añadió la institución.En encarecimiento de la canasta básica alimentaria en el último año, en cambio, sí supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC).La CBA, que marca el límite debajo del cual una persona cae en la indigencia, se encareció 54,5%, cuando la inflación durante ese tiempo fue del 52,5.La CBT, que define la línea de pobreza, aumentó 49,4% entre septiembre de 2020 y el mismo mes este año.Un adulto en Argentina necesita 22.826 pesos (217,9 dólares) por mes para no caer por debajo del umbral de la pobreza, y 9.713 pesos (92,7 dólares) para no encontrarse en la indigencia.Una familia de cuatro integrantes precisa cada mes 70.532 pesos (673,3 dólares) para sortear el umbral de la pobreza, y 30.014 pesos (286,5 dólares) para evitar la indigencia.A fin de estimar el valor de la canasta total, se añaden a la canasta alimentaria una serie de bienes y servicios no alimentarios.El organismo estudia las canastas en base al índice general de precios del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y del primer cinturón urbano de la provincia homónima (este), donde vive casi 37% de la población del país.

https://mundo.sputniknews.com/20211012/argentina-sigue-atascada-en-un-pantano-de-pobreza-estructural-1117015872.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, inflación, pobreza, canasta básica